

Hawaiki Nui Va’a Solo – Première étape signée Tutearii Hoatua

Tahiti, le 18 septembre 2025 – Ce jeudi, 145 rameurs séniors et vétérans ont donné le coup d’envoi de la Hawaiki Nui Va’a Solo entre Tautira et Hitia’a dans des conditions houleuses propices au surf. Chez les séniors, Tutearii Hoatua, bien parti pour renouveler son triplé de 2022, remporte cette première étape en 1h37’32’’, avec deux minutes d’avance sur Keoni Sulpice, suivi de près par Hotuiterai Poroi. Mais rien n’est joué : le combat se poursuit ce vendredi avec la deuxième étape en direction de Arue, à laquelle se joindront les kayakistes.





Après la traditionnelle prière et les dernières consignes de sécurité assorties du contrôle des gilets à la salle omnisports de Tautira, les 145 rameurs d’élite (séniors, vétérans 40 et 50) ont rejoint l’embouchure de la Vaitepiha, où le départ de la première étape de la quatrième édition de la Hawaiki Nui Va’a Solo a été donné à 10 heures.



Outre le ciel plombé, ce sont surtout des creux de deux mètres et du vent qui étaient annoncés. “La plupart des champions sont là, donc ce qui va faire la différence, ce sont les bras et le surf”, confiait avant la course le président de la Fédération tahitienne de va’a (FTV), Rodolphe Apuarii, s’attendant à de meilleurs temps que l’an dernier. Une prévision qui s’est confirmée sur la ligne d’arrivée face à la marina de Hitia’a, au terme d’une traversée de 22 km bouclée avant midi.

​“Partie remise”

Dans la catégorie reine des séniors, Tutearii Hoatua remporte l’étape en 1h37’32’’ avec une belle longueur d’avance sur ses poursuivants, dépassés en cours de route. “Je n’ai pas pris un bon départ, mais je me suis ressaisi et j’ai fait en sorte de revenir petit à petit. J’ai réussi à remonter vers le paquet de devant, et j’ai décidé d’aller vers la droite et de résister au maximum avant de surfer tout droit vers Hitia’a. Ça fait du bien d’avoir de l’avance au classement, mais on le sait tous : ce n’est que la première étape, donc ce n’est que partie remise vendredi et samedi”, nous a confié le rameur du Team OPT. Vainqueur du Te ’Aito 2025, il semble bien parti pour renouveler son grand chelem de 2022 à la Hawaiki Nui Va’a Solo.



À deux minutes d’intervalle, Keoni Sulpice a décroché la deuxième place au terme d’un marathon de 1h39’31’’. “Dès le départ, j’ai vu qu’il y avait de la houle, donc je n’ai pas cherché à comprendre : je suis sorti et j’ai travaillé mes vagues. J’ai mené la majorité de la course, mais peut-être 20 minutes avant l’entrée de la passe, Tutearii avait un meilleur cap et il m’a dépassé. Hotu m’a rattrapé, mais je n’ai pas lâché”, explique le rameur de Shell Va’a.



Il était effectivement au coude-à-coude avec son homologue de Air Tahiti, Hotuiterai Poroi, qui s’est adjugé la troisième place en 1h39’39”. “À certains moments, on a eu de gros creux et ma pirogue plongeait, ce qui me freinait. J’ai failli chavirer plusieurs fois. Content de terminer sur le podium ! Il reste deux grosses étapes, donc je vais essayer de continuer sur cette lancée. Ça n’est jamais facile, mais je vais tout donner pour rester dans le peloton de tête. Dans le Top 15, ça se joue sur des détails et à celui qui sera le plus résistant”, remarque-t-il.



Vainqueur des trois étapes en 2024, Kyle Taraufau n’a pas réitéré l’exploit dès la première étape, terminant en quinzième position. D’autres champions vont redoubler d’efforts pour remonter dans le classement et aller chercher le titre, comme Kevin Céran-Jérusalémy, vainqueur en 2023, qui est tout de même parvenu à se hisser à la sixième place après avoir chaviré.

​Plusieurs catégories

Chez les vétérans 40 ans, on retrouve sur le podium Lonomahiki Teururai, devant Manutea Owen et Charles Taie, qui s’étaient tous les deux illustrés l’an dernier. Du côté des vétérans 50 ans, Rauhiri Varuahi confirme son statut de leader, suivi de Gilles Tching et de Jimmy Pirato.



Entre les distances à parcourir et la fatigue accumulée, la compétition va monter en intensité avec 31 km en direction de Arue ce vendredi, puis 36 km pour franchir la ligne d’arrivée finale à Pirae samedi. Les kayakistes seront de la partie vendredi. Samedi, les catégories fun, tama et mātuatua sont également attendues.

Les résultats complets sur le site de la FTV.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 18 Septembre 2025 à 16:14 | Lu 228 fois



