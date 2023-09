Hawaiki Nui Solo : Tuatea Teraimano s'impose à Mahina et passe en tête du classement général

Tahiti, le 22 septembre 2023 - Tuatea Teraiamano a remporté ce vendredi la deuxième étape de la Hawaiki Nui Solo courue entre Hitia'a et la Pointe Vénus. Sur un plan d'eau très calme, le rameur du Team OPT a bouclé les 27 km en 1h54'40. Une victoire qui permet par ailleurs à Tuatea Teraiamano de récupérer la place de leader au général après la contre-performance de Revi Thon Sing. Kevin Céran-Jérusalémy et Steeve Teihotaata se maintiennent pour leur part à la deuxième et troisième place du classement général avant la dernière étape prévue ce samedi entre Mahina et Opunohu.



Scénario de course assez fou ce vendredi entre Hitia'a et Mahina (27 km) à l'occasion de la deuxième étape de la Hawaiki Nui Solo. Cinquième de la première étape, Tuatea Teraiamano a surpris son monde ce vendredi en franchissant en premier la ligne d'arrivée à la Pointe Vénus en 1h54'40. Kevin Céran-Jérusalémy, une nouvelle fois deuxième, a pointé à 35 secondes du fa'ahoro du Team OPT. Et Steeve Teihotaata, troisième, a concédé pour sa part 39 secondes au vainqueur du jour.



Le maillot jaune, Revi Thon Sing, n'a pas connu la même réussite. Le rameur d'EDT Va'a a terminé sixième ce vendredi à Mahina et a accusé un retard de 1'30 sur Tuatea Teraiamano. Des écarts qui permettent au Postier de s'emparer de la tête du général avant la troisième étape prévue ce samedi entre la Pointe Vénus et la plage de Ta'ahiamanu, à Moorea.

Les six premiers du général dans un mouchoir de poche Les rameurs se sont donc élancés ce vendredi de Hitia'a sur un plan d'eau une nouvelle fois très plat et très calme. Et comme à Tautira, le meilleur départ a été pour Hotuiterai Poroi qui s'emparait de la tête de la course sur les premiers kilomètres. Le pēperu du Team Air Tahiti Va'a emmenait dans le sillage de son va'a, Tuatea Teraiamano, Steeve Teihotaata, Temoana Taputu, Manutea Millon et Tutearii Hoatua. Le maillot jaune, Revi Thon Sing, pour sa part était déjà en difficulté et naviguait aux alentours de la 10e place.



Puis à la demi-heure de course, un groupe de cinq rameurs s'est clairement détaché et n'allait quasiment plus se quitter jusqu'à la Pointe Vénus. On retrouvait ainsi à la bagarre pour la victoire Tuatea Teraiamano, Hotuiterai Poroi, Steeve Teihotaata, Tutearii Hoatua et Kevin Céran-Jérusalémy. Finalement dans les derniers kilomètres, Tuatea Teraiamano a pris le meilleur sur ses rivaux et s'imposait donc à Mahina devant les deux cadors du V1, Kevin Céran-Jérusalémy et Steeve Teihotaata.



Pour Revi Thon Sing, très loin ce vendredi pour jouer la gagne, l'objectif était de réduire au maximum l'écart sur la ligne d'arrivée. Finalement Thon Sing concèdera donc plus d'une minute à Tuatea Teraiamano, mais l'intéressé reste néanmoins dans le coup pour la victoire finale. En effet avant la troisième et dernière étape, les six premiers du général se tiennent dans un mouchoir de poche. De Tuatea Teraiamano, à Hotuiterai Poroi, en passant par Tutearii Hoatua tous se tiennent en 1'30 au général. La traversée entre Mahina et la baie de Opunohu, ce samedi, le tout dans des conditions dantesques, promet d'être spectaculaire.



>> Le classement après les deux premières étapes



Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 22 Septembre 2023 à 22:37 | Lu 247 fois