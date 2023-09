Hawaiki Nui Solo : La victoire d'étape pour Kyle Taraufau, Kevin Céran-Jérusalémy l'emporte au général

Tahiti, le 23 septembre 2023 – Sur un parcours modifié qui a vu les rameurs s'élancer entre Mahina et Taaone, Kyle Taraufau a remporté ce samedi la troisième étape de la Hawaiki Nui Solo en 2h44'58. Le "Sergent" du Team Air Tahiti Va'a a devancé à la Pointe Vénus, Kevin Céran-Jérusalémy et Hotuiterai Poroi. Une deuxième place qui offre la victoire au général au natif de Huahine. Le maillot jaune, Tuatea Teraiamano, s'est classé dixième de l'étape et a pointé à quasiment deux minutes de KCJ.



