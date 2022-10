Hawaiki Nui : Hava'i l'emporte chez les vétérans, Tamari'i A'aro no Arue grand perdant

Bora Bora, le 28 octobre 2022 - Chez les vétérans, l'équipage de Hava'i, emmené notamment par Heitara Tehahe Céran-Jérusalémy, s'est adjugé la victoire dans cette édition de la Hawaiki Nui Va'a. Malgré deux victoires d'étape, les Tamari'i A'aro no Arue, de Teva Le Calvic, qui ont écopé d'une pénalité de 15 minutes, n'ont jamais pu faire leur retard.



Chez les vétérans il restait un soupçon de suspens à l'aube de la troisième étape entre Taha'a et Bora Bora. L'équipage de Hava'i, emmené notamment par Heitara Tehahe Céran-Jérusalémy, était leader au général avec six et huit minutes d'avance sur Hinaraurea et Nunue Va'a. Pénalisé de 15 minutes après la première pour le contrôle positif d'un de leurs rameurs au test anti-drogue, Tamari'i A'aro no Arue maintenant pour sa part le mince espoir de remonter au moins sur le podium.



Et la bande de Teva Le Calvic a été la plus performante, ce vendredi, sur le tronçon entre l'Île Vanille et la Perle du Pacifique. Tamari'i A'Aro no Arue, après une belle bataille face à Nunue Va'a, a finalement franchi la ligne d'arrivée après un peu moins de quatre heur et demi d'efforts. 4h28'52 pour être précis. "Après la pénalité que l'on s'est prise après la première étape on avait le moral à zéro. Et sur cette troisième étape on n'a pas plus rien calculé, on a juste ramer pour essayer de rattraper les 15 minutes de pénalité qu'on nous a infligées", a expliqué Le Calvic. "Sur cette troisième étape on voulait vraiment confirmer ce succès entre Huahine et Raiatea pour montrer que ce n'était pas dû hasard. On aurait pu faire quelque chose cette année." Au général la victoire est revenue à Hava'i, Nunue Va'a finit deuxième et Tamari'i A'aro no Arue, malgré ses deux succès sur l'eau, s'adjuge la troisième place au général.

