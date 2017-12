Hausse des cotisations : ce qui va changer au 1er janvier

PAPEETE, le 4 décembre 2017. Le conseil des ministres a validé mercredi dernier les hausses de cotisations pour les retraites tranche A et B. Pour y voir plus clair, nous avons calculé pour différents salaires l'impact de ces changements. Pour un salaire de 160 000Fcfp, cela signifiera une baisse de revenu sur l'année de 3 264 Fcfp par an, soit tout de même 61 baguettes ! Explications.





Le conseil des ministres a validé le 24 novembre la hausse de cotisations pour les retraites tranche A. Le nouveau taux de cotisation retraite tranche A sera applicable dès le 1er janvier prochain. Le taux de cotisation de la retraite de tranche A passe de 20.34% à 20.85%. La part salariale passe de 6.78 à 6.95 %. La part patronale est relevée de 13.56 à 13.90%.



Vous verrez donc l'impact sur votre fiche de paye de janvier, à la fin du mois. Le plafond de la tranche A a été relevé également passant de 257 000 à 258 000 Fcfp. Concernant la retraite tranche B, il y aura un nouveau plafond de 516 000 contre 514 000 Fcfp. Les taux de l'assurance maladie ne changent pas.





Nous avons calculé l'impact qu'auront les modifications des cotisations retraites sur vos fiches de paye.



Pour un salaire de 160 000Fcfp, cela fera 272 Fcfp en moins par mois, soit 3 264 Fcfp par an.

Pour un salaire de 250 000Fcfp, cela fera 425 Fcfp en moins par mois, soit 5 100 Fcfp par an.

Pour un salaire de 350 000Fcfp, cela fera 448 Fcfp en moins par mois, soit 5 376 Fcfp par an