Haurani Chan, nouvelle miss Dragon

Tahiti, le 9 juin 2025 - Magnifique soirée samedi soir à la mairie de Papeete pour la 53e édition de l’élection de Miss Dragon. Une élection qui a couronné Haurani Chan, Jade Laufatte, première dauphine et Miliani Chan Kee Tham, deuxième dauphine.



Malgré quelques gouttes de pluies qui ne sont pas parvenues à troubler la soirée, la vie de rêve proposée par les candidates à Miss Dragon samedi soir a enchanté les spectateurs.



Du côté des jurés, c’est Haurani Chan qui s’impose à leurs yeux et qui prend la succession de Meileen Foug Sung. L’étudiante en design, originaire de Moorea va désormais devoir vivre deux vies à la fois, celle d’étudiante et celle de Miss Dragon, tout en prônant les valeurs qu’elle défend, la lutte contre le harcèlement et contre le racisme.



Les tableaux de la soirée ont rivalisé d’originalité. Haurani Chan a d’ailleurs proposé une œuvre unique, peinte à la main et en direct, symbole de sa détermination à casser les codes et à prendre son destin en main.



Après l’élection, première dauphine, Jade Laufatte, 21 ans, partageait sa joie d’être arrivée à ce stade de l’élection, espérant avoir fait la fierté de sa famille, venue en nombre à la mairie de Papeete.



B.P.