

Harvey Weinstein sera rejugé pour viol à partir du 14 avril

New York, États-Unis | AFP | mercredi 04/03/2026 - L'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein sera rejugé à partir du 14 avril à Manhattan dans une procédure pour viol dans laquelle le jury n'était pas parvenu à un verdict en juin dernier, a indiqué son porte-parole mercredi.



Les tensions entre les jurés autour de l'accusation de viol de l'aspirante actrice Jessica Mann en 2013 avaient conduit le juge qui présidait au procès à déclarer cette procédure nulle, afin qu'elle soit rejugée à une date ultérieure.



"M. Weinstein a toujours affirmé que la relation était consensuelle, et nous avons hâte d'en présenter à nouveau les preuves", a commenté son porte-parole, Juda Engelmayer, mercredi, ajoutant qu'aucun jury n'était parvenu à une "décision unanime" sur cette accusation.



Ce nouveau procès n'efface pas le verdict de culpabilité rendu en juin 2025 pour l'agression sexuelle de l'ancienne assistante de production Miriam Haley, forcée à subir un cunnilingus en 2006.



Les jurés avaient alors aussi acquitté le fondateur des studios Miramax pour une agression sexuelle similaire, la même année, à l'encontre de la mannequin polonaise Kaja Sokola.



Producteur d'innombrables succès comme "Pulp Fiction" ou "Shakespeare in Love", Harvey Weinstein avait auparavant été condamné à New York en 2020 à 23 ans de prison pour les faits concernant Miriam Haley et Jessica Mann, au bout d'un procès qui symbolisait une victoire pour le mouvement #MeToo contre les violences sexuelles.



Mais, en 2024, la cour d'appel de New York avait annulé ce procès pour des raisons procédurales.



L'homme de 73 ans, qui se déplace désormais en fauteuil roulant, est derrière les barreaux en raison d'une condamnation à 16 ans de prison pour viol en Californie en 2023.



Il a récemment remanié son équipe d'avocats, s'adjoignant pour le procès à venir les services de Jacob Kaplan, Marc Agnifilo et Teny Geragos, qui représentent ou ont représenté Sean "Diddy" Combs dans son procès pour trafic sexuel et Luigi Mangione, accusé du meurtre d'un patron d'assurance.



Son avocat historique, Arthur Aidala, se charge lui de l'appel dans le volet agression sexuelle de l'affaire.

le Vendredi 6 Mars 2026 à 06:31 | Lu 98 fois





