Hart Matahi : “Faire revivre la Belle époque”

TAHITI, le 20 septembre 2023 - La société Hart Production prépare son premier événement. Intitulé “Haere mai himene tātou”, il aura lieu vendredi au Grand théâtre. Douze chanteuses et chanteurs, des amis, reprendront les grands titres du Tahiti Belle époque.



Matahi Hart ne le cache pas. “ Nous débutons ! ” Le concert “Haere mai himene tātou” est le premier événement de Hart Production, la société qu’il a créée avec son père, André. Mais elle a déjà de grandes ambitions.



Né dans les années 50, André Matahi a commencé très tôt dans la musique, bravant les interdictions en animant dans des boîtes de nuit alors qu’il était toujours mineur. Les studios Arevareva en ont fait le leader de la formation Orama. Un orchestre qui a fait danser les foules non seulement sur le sol polynésien mais également à Hawaii.



Réanimer un héritage culturel



Hart Production est engagée dans la revitalisation de la musique polynésienne des années 70 et 80. Elle affiche un profond désir de préserver et de réanimer l’héritage musical de cette époque, mettant en avant les chanteurs et chanteuses qui ont profondément marqué ces décennies.



La société vise à promouvoir la diversité musicale de la Polynésie en offrant une plateforme aux artistes locaux pour présenter leur talent au public ici et à l’international. Hart Matahi cite la métropole, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Mexique... En plus, elle annonce vouloir proposer “ des expériences musicales uniques et inoubliables, en organisant des concerts et d’autres événements artistiques de grande envergure ”.



Une vingtaine d’artistes sur scène



“Haere mai himene tātou” va regrouper douze artistes et six musiciens pour mettre en lumière les musiques polynésiennes qui ont bercées les années 70-80. “ Les gens sont nostalgiques de cette époque, c’est pourquoi on a imaginé ce retour dans le passé .” Matahi et André Hart ont sollicité des artistes polyvalents, “ une bande de copains ”. Parmi eux, on trouve notamment Benjamin Reid, alias Pigeon, Marutua Hora, Claudine Tehuritaua ou encore Elise Tahua. Tous ont accepté sans hésiter. Pour le concert, “ nous leur avons demandé de venir avec une liste de morceaux qu’ils voulaient reprendre ”. Il y aura des medleys, des reprises en groupe, en solo ou en duo…



Hart Production travaille avec Hawaiki Audiovisual afin de diffuser le concert en direct en dehors de la Polynésie, et particulièrement en France, en Nouvelle-Calédonie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Mexique.