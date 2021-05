Harrison Smith, le "grand-père des arbres"

Tahiti, le 14 mai 2021 - Sur sa tombe, située sur une hauteur à Papeari, figure ce qui, sans doute résume le mieux la vie d’Harrison Smith : “Harrison W. Smith – 29. 12. 1872 – 3. 1. 1947 – Homme de bien”. Point n’est besoin d’une épitaphe plus longue pour illustrer en un slogan percutant la vie et l’œuvre de cet Américain tombé amoureux de Tahiti, à qui l’on doit, entre autres choses, le jardin botanique de Papeari. C’est dans ses pas que nous vous proposons aujourd’hui une petite balade fleurie et colorée, alors que le grand parc de Papeari (dix-huit hectares) subit actuellement des transformations qui vont radicalement changer son aspect. Le grand invité en sera... Paul Gauguin lui-même.





“Professeur de sciences et botaniste” : c’est ainsi que dans son livre “Tahitiens” le père O’Reilly entame la biographie qu’il consacre à Harrison Smith. De quoi faire bondir –ou verdir– les actuels botanistes et scientifiques du territoire qui précisent toujours d’un même élan qu’il n’était pas un botaniste mais seulement un collectionneur de plantes… On a parfois des susceptibilités qu’il convient de ne pas froisser, aussi nous garderons-nous bien de qualifier cet homme exceptionnel de “botaniste”.



1re escale à Tahiti en 1903



Rien dans ses origines et sa famille ne le prédisposait à une vie aventureuse à Tahiti et dans la ceinture tropicale. A la fin du XIXe siècle, à Boston, Massachusetts, on ne rigolait pas avec l’argent, le statut social et la rigueur. Les WASP, white anglo-saxons protestants de la côte est des États-Unis étaient des rigoristes que rien n’écartait d’un devoir tracé dès leur naissance. Il faut croire que du côté des Smith, on n’avait l’esprit plus ouvert puisque le petit Harrison Willard, qui avait vu le jour le 29 décembre 1872, était, semble-t-il un grand voyageur (pour son époque), plus curieux de connaître le vaste monde que de grenouiller dans le labyrinthe du Boston chic. On sait en effet qu’à trente-et-un ans (en 1903), dans le cadre d’un tour du monde, il fit escale à Tahiti, une île qui l’enchanta, et qu’il grava dans sa mémoire comme étant un lieu où il vivrait volontiers.



En attendant, même si l’argent ne manquait pas du côté familial, il lui fallait travailler et gagner sa vie ; après ses études à Harvard, il devint professeur de science physique au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il fut rattrapé en 1916 par la Première Guerre mondiale et s’il était patriote, ami de la liberté et prêt à voler au secours des pays européens en guerre contre l’Allemagne, il répugnait à porter des armes et encore plus à trucider ses contemporains. Aussi servit-il dans le corps des secouristes et sillonna-t-il les champs de bataille en tant qu’ambulancier, ramassant blessés et agonisants ici et là. L’expérience le marqua profondément et le décida à prendre du recul par rapport à l’humanité. Il avait gardé en mémoire l’île de Tahiti, et aussi, dès 1919, disposant de moyens financiers importants grâce à un héritage familial, décida-t-il de se retirer dans ce petit coin des Mers du Sud, loin du fracas des obus et de la mitraille qu’il avait connu en France sur le front.