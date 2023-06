Harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation à la rencontre des collégiens de Punaauia

Tahiti, le 12 juin 2023 - Le ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, a rencontré les élèves du collège de Punaauia, afin d'évoquer le problème de harcèlement scolaire. Cette rencontre fait suite à la tentative de suicide d'une collégienne de l'établissement, le 22 mai dernier.



Quelques semaines après la dramatique tentative de suicide d'une collégienne du collège de Punaauia à la suite d'harcèlement à son encontre, le ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, s'est rendu sur place, vendredi dernier, pour s'informer de la gestion de l'affaire. Lors de cette visite, le ministre s'est d'abord entretenu avec la cheffe d'établissement, qui lui a présenté la situation du collège. L'assistante sociale du collège a, elle, dressé un état des lieux du dispositif contre le harcèlement en milieu scolaire, en exposant également le cas de l'élève qui a tenté de se suicider le 22 mai dernier.



Ronny Teriipaia a également rencontré les représentants des élèves. Ceux-ci ont fait part de leur préoccupation à l'égard du problème grandissant qu'est le harcèlement scolaire. “En ce qui concerne le harcèlement scolaire, ils ont notamment évoqué la difficulté des victimes de se confier à des adultes. Ils ont par ailleurs exposé comment leur rôle de représentants et/ou de délégués pouvait mettre en confiance leurs camarades de classe afin de libérer la parole”, a révélé la présidence via un communiqué. Le renforcement de la formation du personnel pédagogique et les besoins d'améliorer la sensibilisation auprès des parents a également été évoqué.



Pour rappel, une cellule contre le harcèlement scolaire est à disposition des élèves. Celle-ci est joignable au téléphone au 40.46.29.29, sur Facebook via la page stopharcelementpf et par mail : Quelques semaines après la dramatique tentative de suicide d'une collégienne du collège de Punaauia à la suite d'harcèlement à son encontre, le ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, s'est rendu sur place, vendredi dernier, pour s'informer de la gestion de l'affaire. Lors de cette visite, le ministre s'est d'abord entretenu avec la cheffe d'établissement, qui lui a présenté la situation du collège. L'assistante sociale du collège a, elle, dressé un état des lieux du dispositif contre le harcèlement en milieu scolaire, en exposant également le cas de l'élève qui a tenté de se suicider le 22 mai dernier.Ronny Teriipaia a également rencontré les représentants des élèves. Ceux-ci ont fait part de leur préoccupation à l'égard du problème grandissant qu'est le harcèlement scolaire. “En ce qui concerne le harcèlement scolaire, ils ont notamment évoqué la difficulté des victimes de se confier à des adultes. Ils ont par ailleurs exposé comment leur rôle de représentants et/ou de délégués pouvait mettre en confiance leurs camarades de classe afin de libérer la parole”, a révélé la présidence via un communiqué. Le renforcement de la formation du personnel pédagogique et les besoins d'améliorer la sensibilisation auprès des parents a également été évoqué.Pour rappel, une cellule contre le harcèlement scolaire est à disposition des élèves. Celle-ci est joignable au téléphone au 40.46.29.29, sur Facebook via la page stopharcelementpf et par mail : [email protected]

Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 12 Juin 2023 à 16:45 | Lu 302 fois