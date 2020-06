Happy end écolo pour la saison 2 de Zéro déchet

Tahiti, le 4 juin 2020 - Lancée en novembre dernier, la saison 2 de Zéro déchet s’est achevée fin mars. Pendant un peu moins de six mois, une vingtaine de familles et deux organismes ont relevé ce défi environnemental, en réduisant pour certains jusqu’à 85% de leurs déchets.



"J’avais envie de produire moins de déchets, j’étais déjà sensibilisée, mais je ne savais pas trop comment faire. Le fait de participer à ce défi m’a permis d’être entourée, d’apprendre les bons gestes", explique toute souriante Mélodie Teariki, qui a participé à la saison 2 du défi Zéro déchet, avec son conjoint et sa fille de 4 ans.



Pendant près de six mois, Mélodie Teariki, ainsi qu’une vingtaine de familles et deux organismes, choisis sur casting parmi 70 candidats, ont tenté de réduire au maximum leurs déchets.



Et après ces longs mois d’efforts, le succès est au rendez-vous. "100% des familles ont réduit de plus de 50 % le poids de leurs poubelle et 60% ont même été jusqu’à réduire de 85% le poids de leur poubelle initiale. Sur l’ensemble des familles, nous avions évalué en octobre 2019, avant le début du défi, un poids moyen de 12 kilos par habitant et par mois, contre 2,6 en mars 2020", souligne, satisfaite, Sarah Dukhan, la coordonnatrice du projet Zéro déchet, soutenu par différents organismes, dont l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l’Énergie), Fenua Ma ou encore l'Agence française pour la biodiversité.