Hao se dote d'un broyeur de verre

HAO, le 11 janvier 2018 - Plus d'un million de francs ont été déboursés pour l'achat de ce nouvel appareil qui servira à broyer les bouteilles en verre de l'atoll de Hao. Sur un an, dix gros sacs d'1 m3 ont été remplis, ce qui a permis de récolter plusieurs seaux de sable de verre, qui serviront à la commune. Aujourd'hui, la municipalité souhaite acquérir un compacteur de canettes.



Depuis janvier 2017, la commune de Hao s'est dotée de six points d'apports volontaires (PAV), pour les canettes et les bouteilles en verre. Une initiative pour inciter les habitants à faire le tri.



Après plusieurs mois de récolte, ce sont en tout 10 gros sacs qui ont ainsi été remplis de bouteilles de verre et une quarantaine pour les canettes.



La municipalité avait donc entrepris les démarches pour se munir d'un broyeur de verre. C'est chose faite aujourd'hui. " Il y a une dizaine de jours, nous avons reçu notre broyeur ", explique Théodore Tuahine, maire de Hao. Grâce à cette machine, la commune a pu remplir plusieurs seaux de sable de verre, " qui seront mélangés avec du ciment pour les divers travaux de la commune. Actuellement, nous sommes en train de faire la clôture de notre abri de survie, et nous utiliserons ce sable de verre ", poursuit le tāvana.



Aujourd'hui, l'idée est d'acquérir un second broyeur, mais le plus important pour la municipalité est d'acheter, cette fois-ci, un compacteur de canettes. " Pour l'instant, nous attendons l'obtention de notre subvention. Contrairement au broyeur, le compacteur est un peu plus cher, c'est environ 4 millions de francs ", indique Théodore Tuahine.



Une fois que les canettes seront compactées, elles pourront être rapatriées sur Tahiti. Des discussions seront, d'ailleurs, entreprises avec Fenua Mā.