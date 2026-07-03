

Hao : le Makevahaga Matakeinaga 2026 s'achève sur un succès populaire

Hao, le 27 juillet 2026 – Après plusieurs jours de festivités mêlant compétitions sportives, concours culturels, animations populaires et spectacles de danse, le Makevahaga Matakeinaga 2026 a tiré sa révérence dimanche soir avec la cérémonie de remise des prix du Hura Nui, point d'orgue de cette édition marquée par un fort engouement populaire.



Relancé après deux années d'interruption liées aux travaux de construction de l'abri anticyclonique, le rendez-vous populaire de Hao aura une nouvelle fois rassemblé toutes les générations autour de la culture paumotu. Des tournois sportifs aux concours traditionnels, en passant par les soirées d'animation, les expositions, les jeux et les trois représentations du Hura Nui, les habitants des quartiers de Atanua, Farepa et Huiroro ont démontré tout leur attachement à cette fête devenu incontournable sur l'atoll.



La culture à l’honneur



Pendant plus d'un mois, le site de Tokere a vécu au rythme des festivités. Chaque soir, familles, jeunes et anciens se sont retrouvés pour partager des moments de convivialité, soutenir les participants et profiter des nombreuses animations proposées. Plus qu'une simple fête communale, le Makevahaga Matakeinaga est devenu au fil des années un véritable temps fort de la vie sociale et culturelle de l’atoll, contribuant à renforcer les liens entre les habitants tout en mettant à l'honneur les traditions paumotu.



Les trois soirées du concours de Hura Nui ont constitué l'un des moments les plus attendus de cette édition. Durant plus d'un mois, les groupes des trois quartiers ont préparé leurs spectacles autour du thème imposé du cocotier, symbole de vie, de résilience et de transmission dans l'archipel des Tuamotu. Chants, 'ōte'a, ’aparima, hīmene, orchestres traditionnels et costumes confectionnés avec soin ont permis aux troupes de proposer des prestations saluées par un public venu nombreux chaque soir.



Au-delà de la compétition, ces spectacles ont rappelé combien le Hura Nui demeure un formidable vecteur de transmission culturelle. Les plus jeunes y côtoient les anciens, les savoir-faire se transmettent au fil des répétitions et chaque quartier met un point d'honneur à raconter une histoire enracinée dans son identité. Cette année encore, le thème du cocotier a inspiré des créations mêlant poésie, patrimoine et mémoire collective, illustrant toute la richesse de la culture paumotu.



Mais derrière la réussite de ces festivités se cachent aussi des femmes et des hommes dont le travail est essentiel. Parmi eux figurent les deux animateurs de cette édition, René N'Doumbe et Rouru Tepa, alias Tonton Ren’s et Louloute, devenus au fil des soirées les visages et les voix du Makevahaga Matakeinaga 2026.



Un duo complémentaire aux commandes



Présents chaque soir sur la scène de Tokere, les deux trentenaires ont assuré le lien entre les différentes animations, accueilli les artistes, lancé les concours, accompagné les remises de prix et entretenu l'ambiance auprès du public. Une mission qui demande bien davantage que de prendre un micro.



Pour René, cette passion est née dès les bancs de l'école. Habitué à faire rire son entourage, il explique avoir toujours aimé prendre la parole devant un public. Rouru, lui, raconte avoir découvert cette vocation en observant des animateurs reconnus du Fenua, avant de se lancer progressivement dans l'animation d'événements locaux. Tous deux soulignent que cette activité reste avant tout une passion, exercée le plus souvent bénévolement. Cette année, une modeste indemnisation leur a été accordée, qu'ils considèrent davantage comme une marque de reconnaissance que comme une véritable rémunération au regard du temps investi.



Car leur travail dépasse largement ce que le public aperçoit depuis les gradins. Entre les imprévus techniques, les changements de dernière minute, les longues attentes entre deux prestations ou encore la nécessité de trouver des volontaires pour participer aux jeux, l'improvisation a fait partie intégrante de leur travail. “Sur scène, il faut savoir tout faire”, résument-ils avec le sourire. Une polyvalence indispensable pour maintenir le rythme des soirées et éviter que les temps morts ne viennent briser l'ambiance.



Les deux complices, qui avaient déjà collaboré lors de précédents événements, reconnaissent que leur complémentarité est devenue leur principal atout. Chacun connaît les forces de l'autre et sait intervenir au bon moment pour relancer le public ou faire face à un imprévu. Une complicité qui, selon eux, s'est construite naturellement au fil des années et que les spectateurs ressentent aujourd'hui.



Au moment de dresser le bilan de cette édition, René N'Doumbe et Rouru Tepa retiennent avant tout le retour de ces festivités après deux années d'interruption. Tous deux saluent également l'investissement consenti par les organisateurs pour proposer davantage de concours, des récompenses plus importantes et une programmation variée destinée à toutes les générations. Ils insistent surtout sur le rôle des nombreux bénévoles, ces “petites mains” souvent invisibles mais indispensables au bon déroulement de l'événement.



Pour eux, le Makevahaga Matakeinaga représente bien plus qu'une succession d'animations. Il constitue un moteur pour la vie de l'atoll, un rendez-vous attendu qui fait vivre les associations, les commerçants, les artisans, les forains et l'ensemble de la population. Dans un territoire isolé comme Hao, ces moments de rassemblement participent pleinement au dynamisme local et à la préservation des traditions.



À l'heure du bilan, les deux animateurs adressent enfin un message à la jeunesse de Hao. Ils l'encouragent à s'impliquer davantage dans l'organisation des prochaines éditions afin d'assurer la transmission de cette dynamique culturelle. “Un jour, il faudra passer le relais”, reconnaissent-ils, convaincus que l'avenir du Makevahaga Matakeinaga reposera sur la nouvelle génération, appelée à faire vivre et évoluer cette manifestation emblématique.



Au terme de plusieurs jours de célébration, cette édition 2026 aura confirmé la place du Makevahaga Matakeinaga comme l'un des principaux rendez-vous culturels et populaires des Tuamotu Centre-Est. Entre patrimoine, sport, danse, musique, convivialité et engagement bénévole, l'événement aura une nouvelle fois illustré la capacité de toute une communauté à se mobiliser autour de son identité et de sa culture.



Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 27 Juillet 2026 à 14:11 | Lu 217 fois



