

Hao : le Heiva “Makavehaga Matakeinaga” retrouve progressivement son public

Hao, le 10 juillet 2026 – Lancé le 26 juin dernier, le Heiva de Hao, baptisé cette année “Makavehaga Matakeinaga”, est désormais entré dans sa troisième semaine. Après un démarrage plutôt discret, les festivités montent progressivement en puissance à mesure que les rendez-vous les plus attendus approchent.



Le coup d'envoi de cette nouvelle édition a été donné lors d'une cérémonie d'ouverture suivie d'un spectacle présenté par l'école “Te Tahua o Fariki” de Hao. Ce retour marque la reprise du Heiva traditionnel après deux années d'interruption, en raison des travaux de construction du nouvel abri anticyclonique de l’atoll. Durant cette période, les associations locales avaient pris le relais en organisant des Heiva Tū’aro. Cette année, les traditions retrouvent pleinement leur place avec un programme complet installé sur la place Tokere, où les traditionnelles baraques foraines contribuent également à l'ambiance festive.



Initialement annoncée avec quatre quartiers participants, la compétition rassemble finalement trois équipes : Atanua, Huiroro et Farepa, qui s'affrontent tout au long de cette édition à travers les différents concours culturels, artistiques et sportifs.



Si toutes les conditions semblaient réunies pour le retour du Heiva, deux années sans véritable festivité ont laissé quelques traces. Depuis l'ouverture, la fréquentation est restée relativement timide, notamment lors des animations organisées en journée. Les concours artisanaux de confection de tīfaifai, de bijoux en coquillages et en matières végétales, ainsi que les activités sportives destinées aux enfants, comme le SwimRun ou les courses à pied, n'ont attiré qu'un public limité.



Au cours de ces deux premières semaines, le programme s'est pourtant révélé particulièrement riche. Les habitants ont également participé aux concours de pêche à la ligne, tandis que les soirées ont été consacrées aux concours de korero, de hīmene rū’au, de hīmene tārava, de chants ka'ina ainsi qu'à une battle bringue réunissant les représentants des trois quartiers. Les musiciens ont dû y démontrer leur polyvalence en interprétant des rythmes imposés tels que le hula, la valse, le ka'ina, la biguine, le kapa ou encore le slow rock.



Malgré un début prudent, la dynamique semble désormais bien engagée. L'affluence augmente progressivement à l'approche des temps forts du programme. Les prochaines semaines seront marquées par les très attendues élections de Miss et Mister, les épreuves de tū’aro mā'ohi à l'occasion de la fête du 14-Juillet, avec notamment les concours de coprah et de pātia fā, ainsi que les premières soirées de danse.



Le point d'orgue de cette édition reste cependant les grands concours de Hura Nui, programmés les 23, 24 et 25 juillet prochain. Un rendez-vous très attendu par les groupes de danse des quartiers Atanua, Huiroro et Farepa, qui préparent leurs prestations avec intensité depuis plus d'un mois pour offrir au public de grands moments de culture et de tradition.

Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 13 Juillet 2026 à 17:03 | Lu 144 fois



