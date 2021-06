Hao fête les mères

Lundi 31 mai 2021 - Samedi, Hao mettait les mamans à l'honneur avec une journée de festivités et célébrations ouvertes à tous, organisée par deux congrégations de la communauté du Christ de l'atoll.



À Hao samedi, les deux congrégations Hoturau et Tionanehenehe de la communauté du Christ se sont unies pour organiser un événement en l'honneur des mamans de Haoroagai. Toutes les confessions religieuses de l'île ont été invitées et beaucoup de mamans étaient présentes pour célébrer cette fête qui leur est dédiée, elles qui sont si importantes à l'équilibre de la société polynésienne, et prêtes à de nombreux sacrifices pour leur famille. Ces vahine, toutes en beauté, arboraient des tenues locales, hautes en couleur.