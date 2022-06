Hao dans le tempo de la Fête de la musique

Hao le 22 juin 2022 - Les talents locaux de l'atoll de Hao étaient à l'honneur mardi dans le respect de la tradition de la fête de la musique avec trois orchestres locaux qui ont assuré la soirée et une scène ouverte.



L'atoll de Hao a célébré mardi soir la Fête de la musique. La place Tokere au centre du village de Otepa a accueilli pas moins de trois orchestres. Les groupes de musiciens, installés dans le hall de la mairie munis de synthétiseurs, guitares et autres instruments, ont été chargés de mettre l’ambiance auprès du public. La soirée était animée par René N’doumbe, également professeur de ukulele dans son association Haorizon. Une buvette très richement garnie a également participé au succès de l'évènement. Chacun des orchestres a, une heure durant, alterné chants locaux aux rythmes kaina, de hula et de valse. Des prestations destinées à chauffer le public avant de donner la place à une scène ouverte où toute personne désirant chanter ou jouer d’un instrument était la bienvenue, dans l’esprit de toute bonne fête de la musique qui se respecte.



Ainsi de nombreux artistes en herbe sont venus se produire sur scène, accompagnés des orchestres. Parmi les chanteurs d'un soir, les spectateurs de Haoroagai ont entendu s'enchaîner des duos, solos avec ou sans instruments, des enfants et des plus âgées se produire en public et de réels talents se sont révélés. Cette soirée, qui donnait un avant-goût des festivités du Heiva qui seront bientôt lancées, s'est déroulée dans le respect de l'esprit de la Fête de la musique, chacun a été mis à l’honneur et sans aucun jugement, récompensé par les applaudissements des spectateurs.