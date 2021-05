Hao commémore le 8 mai en présence de l'Arago

Hao, le 8 mai 2021 - La traditionnelle commémoration du 8 mai s'est déroulée samedi matin à Hao en présence notamment des élus locaux et des militaires du patrouilleur Arago actuellement présent dans les eaux de l'atoll.



Hao a célébré la commémoration du 8 mai en présence des élus locaux, et notamment de militaires. Car sur le petit atoll de 1 200 habitants, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu une si forte présence militaire. En effet, le patrouilleur militaire l'Arago étant présent actuellement sur l'île, une délégation en tenue de cérémonie a été dépêchée pour l'occasion.



La cérémonie a réuni la gendarmerie, les élus locaux, des élèves du collège, des acteurs du monde socio-éducatif et des spectateurs curieux d'assister à l'événement. Dès 8 heures, elle a débuté par la levée des couleurs et les hymnes nationaux et locaux. Puis, un discours d'hommage a été présenté par Inivaiterai, élève de 3ème avant le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs aux pieds du monument aux morts de Hao. S'en est suivie une séance photo, qui a particulièrement intéressé les collégiens, ravis de poser aux côtés des militaires de l' Arago.



Mauricette Apa, conseillère municipale, est très satisfaite : " C'est une très belle commémoration, n'oublions pas que cette date est vraiment importante pour nous et que nous avons le devoir de retransmettre ce message aux futures générations. La présence des militaires de l'Arago, en mission dans les Tuamotu nous rappelle l'importance de l'armée pour nous tous."

Même enthousiasme du côté de Sofiène Dehbal, un touriste venu en voilier sur l'atoll: "La commémoration à été très bien faite, très concise avec les deux hymnes nationaux français et polynésien (…) Malheureusement pas assez de population locale pour célébrer cet événement qui est quand même la fin de la seconde guerre mondiale il y a 76 ans."