

Handicap : “Ils ont toute leur place”

Tahiti, le 1er juillet 2026 - Les jeunes “en situation de handicap visible et invisible” présenteront ce samedi à la salle omnisports de Afareaitu leur spectacle digne d’un Heiva i Tahiti. Au travers de leurs chants et danses, ils mettent en scène les raisons et les circonstances liées à la création des trois centres accueillant les huma de Moorea-Maiao.



Les jeunes et moins jeunes des associations des centres Fare Moetini à Maatea, Fare Arii à Afareaitu et Fare Ora Hau à Tema'e “en situation de handicap visible et invisible” accompagnés de toutes les équipes de ces centres se préparent à monter sur scène, ce samedi 4 juillet, à la salle omnisports de Afareaitu. Au programme : un spectacle digne d’un Heiva i Tahiti sur le thème “Te tumu o te here”.



L’occasion pour eux de “sensibiliser le public au handicap et aussi de raconter notre histoire ; l’histoire de nos centres”, détaille Winnata Terai épouse Maitia, éducatrice spécialisée au sein de l’association Taatira no Moorea-Maiao et porteuse de ce projet artistique.



Ce spectacle, né sous l’impulsion du directeur des trois structures, Thierry Leclere à la retraite depuis mardi, en juillet dernier, a été mis en place pour “redynamiser l'ambiance et l’implication professionnelle”. Mais plus encore, la soirée de samedi projette de rendre hommage à leur président, le fondateur des trois centres, John Toromona. “Il a permis à l'association d’exister et s’est battu pour qu’elle existe encore aujourd’hui”, indique la porteuse de projet.



L’engagement fort et continue de John Toromona auprès de ces associations est né de son histoire familiale. “On s’est inspiré de l’histoire et du vécu de John, de son épouse, Eline, et de la naissance de leur fille jumelle, Hoania, en situation de handicap.” L’équipe a voulu être le plus fidèle possible à l’histoire de la famille Toromona “et le plus respectueux parce qu'on va dévoiler une partie de leur histoire. On va dire que c'est une cicatrice qui, peut-être, a été bien cachée ; mais qui pourrait s'ouvrir encore. Donc on essaie vraiment de ne pas blesser”, explique Winnata. Elle ajoute que pendant l’année écoulée l’équipe “a eu le temps de perfectionner les chants et danses de façon à pouvoir faire ressortir les émotions, et surtout pour que le public ressente ces émotions”.



Au travers de ce spectacle l’équipe a surtout voulu mettre en avant “les valeurs de solidarité, d'amour et d'acceptation qui animent l'association depuis sa création”, souligne-t-elle en considérant que “cette aventure est avant tout un travail collectif. Nous voulions raconter notre histoire en parlant du ‘nous ’ plutôt que du ‘je’. Toutes les idées ont été construites avec les équipes afin de proposer un spectacle fidèle à nos valeurs”.

“Trouver pleinement leur place dans le monde ordinaire”



Cette “belle expérience” a permis à l’équipe de travailler avec les jeunes sur des thématiques comme la confiance en soi, la communication et “leur faire comprendre qu’ils sont beaux et belles, qu’ils sont importants, intelligents. Cela les a valorisés par rapport à leur personnalité et non pas par rapport à leur représentation de handicap (…). Même les hémiplégiques participent au spectacle et ils s'amusent”. “Avant, certains ne parvenaient pas à rester concentrés plus de cinq minutes. Aujourd'hui, ils participent pendant près de 30 minutes à une activité sans difficulté. Ils arrivent à coordonner leurs gestes, chanter et évoluer ensemble. C'est une immense victoire”, constate l'équipe éducative.



Bénévoles, artistes, musiciens et retraités, ont apporté leur soutien à ce projet qui a d’ailleurs “renforcé les liens” entre les trois structures et les familles.



L'objectif dépasse largement le spectacle de samedi, pour l’équipe “il s'agit de montrer que les personnes en situation de handicap ont toute leur place dans les manifestations culturelles et dans la société (…). Nous ne sommes pas là pour simplement les accompagner au quotidien. Notre mission est de développer leur autonomie, leurs capacités et leur permettre de trouver pleinement leur place dans le monde ordinaire”.



L’équipe espère que d’autres projets vont naître et qu’après ce spectacle ils envisagent de participer aux événements culturels organisés par la commune de Moorea-Maiao.



Le spectacle est programmé à 18 h 30 à la salle omnisports de Afareaitu. Les billets sont proposés au tarif de 1 000 francs pour les adultes et 500 francs pour les enfants. Les recettes seront consacrées “au développement des projets éducatifs de l'association”.



Pratique



Réservation :

Tél. : 40 56 43 73 ou 89 76 17 04

Facebook : Taatiraa huma no moorea maiao

https://www.facebook.com/taatiraahumanomooreamaio



Les douze mois de préparation n’étaient pas de trop pour que les jeunes soient fins prêts pour le spectacle de ce samedi. Et d’ailleurs, au travers des chants et danses, ils ont fait d’énormes progrès, surtout ceux qui sont autistes et qui, au fil du temps, ont accepté d’intégrer le spectacle. “Coordonner les gestes, chanter et bouger c’était impossible pour eux. Aujourd'hui, ils arrivent à faire tout cela et en plus ils arrivent à s'amuser en même temps”, se félicite Winnata, les yeux pétillants. Elle se souvient aussi qu’au début, rien que pour se présenter ou danser, c’était “mission impossible. C'étaient des frustrations. Ils avaient l’impression qu’on les exposait pour les ridiculiser”. La jeune femme affirme également que certains d’entre eux “s’automutilaient ou entaient en contact physique avec leurs camarades et aujourd'hui ils s'amusent, ils s'encouragent. Au lieu de se taper, ils encouragent même leurs copains”.Cette “belle expérience” a permis à l’équipe de travailler avec les jeunes sur des thématiques comme la confiance en soi, la communication et “leur faire comprendre qu’ils sont beaux et belles, qu’ils sont importants, intelligents. Cela les a valorisés par rapport à leur personnalité et non pas par rapport à leur représentation de handicap (…). Même les hémiplégiques participent au spectacle et ils s'amusent”. “Avant, certains ne parvenaient pas à rester concentrés plus de cinq minutes. Aujourd'hui, ils participent pendant près de 30 minutes à une activité sans difficulté. Ils arrivent à coordonner leurs gestes, chanter et évoluer ensemble. C'est une immense victoire”, constate l'équipe éducative.Bénévoles, artistes, musiciens et retraités, ont apporté leur soutien à ce projet qui a d’ailleurs “renforcé les liens” entre les trois structures et les familles.L'objectif dépasse largement le spectacle de samedi, pour l’équipe “il s'agit de montrer que les personnes en situation de handicap ont toute leur place dans les manifestations culturelles et dans la société (…). Nous ne sommes pas là pour simplement les accompagner au quotidien. Notre mission est de développer leur autonomie, leurs capacités et leur permettre de trouver pleinement leur place dans le monde ordinaire”.L’équipe espère que d’autres projets vont naître et qu’après ce spectacle ils envisagent de participer aux événements culturels organisés par la commune de Moorea-Maiao.Le spectacle est programmé à 18 h 30 à la salle omnisports de Afareaitu. Les billets sont proposés au tarif de 1 000 francs pour les adultes et 500 francs pour les enfants. Les recettes seront consacrées “au développement des projets éducatifs de l'association”.Tél. : 40 56 43 73 ou 89 76 17 04Facebook : Taatiraa huma no moorea maiao

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 1 Juillet 2026 à 17:23 | Lu 171 fois



