Hamblin plébiscité à Taiarapu-Ouest

Tetuanui Hamblin nous a expliqué être "très satisfait des résultats que l'on a eus, on a dépassé notre objectif pour ce deuxième tour. Je ne sais pas trop ce qui a fait la différence. En tant que membre de l'ancien conseil municipal, j'ai pu dire comment ça se passait. On a senti dans les meetings que les électeurs désiraient vraiment un changement au niveau du conseil municipal. Les têtes de liste sont des enfants de la commune... tout ça a pu aider."



Maintenant que l'élection est passée, "notre priorité c'est surtout l'emploi pour nos jeunes. Ils sont nombreux à ne pas travailler, donc on veut par tous les moyens les aider à trouver du travail et accompagner les entreprises pour la création d'emplois. Il y a aussi des servitudes qui n'ont jamais été réalisées, des travaux à faire..."



De rester seul contre tous aura donc été la stratégie payante. D'avoir battu l'alliance des Tapura lui procure d'ailleurs "beaucoup de joie, parce que nous sommes des anciens élus et on avait beaucoup de projets à lancer dans la commune pendant les six ans où nous avons siégé, sans pouvoir le faire car nous n'avions pas l'autorité. Donc là nous allons pouvoir lancer beaucoup de projets pour nos jeunes, pour l'emploi, pour les écoles, le sport..." Tetuanui Hamblin est membre du Tahoera'a Huiraatira, mais il explique que des membres de son nouveau conseil municipal sont membres du Tapura, unis par leur projet commun pour la commune.