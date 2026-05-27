

Haltérophilie – Clodyne Yu Hing enrichit son palmarès

Tahiti, le 25 juin 2026 - L’haltérophile tahitienne Clodyne Yu Hing continue de se distinguer dans les compétitions nationales et internationales chez les Master. Elle a encore enrichi son palmarès cette semaine aux Championnats d’Europe 2026 à Waregem en Belgique en décrochant la médaille d’argent dans la catégorie 50 ans féminine.



Le parcours de vie de Clodyne Yu Hing est étroitement lié à la pratique de l’haltérophilie. Elle s’y est consacrée à l’adolescence et s’est rapidement distinguée à l’échelon national en décrochant des titres de championne de France.



L’évolution de sa vie professionnelle et familiale l’a contrainte pendant longtemps à mettre entre parenthèse sa passion pour l’haltérophilie, mais cette passion ne l’a jamais quittée et lorsque son emploi du temps s’est allégé à l’approche de la quarantaine, Clodyne Yu Hing a repris le chemin de la salle d’haltérophilie pour s’y remettre en forme. Forte de ses qualités naturelles en haltérophilie qui lui ont permis de retrouver rapidement un haut niveau, Clodyne Yu Hing a repris le chemin de la compétition depuis une quinzaine d’années en participant à des championnats Master, nationaux d’abord puis internationaux compte tenu de ses performances majeures aux Championnats de France. Lors de la dernière décennie, elle a battu de multiples records de France, enchaîné des titres nationaux, européens et mondiaux pour porter bien haut les couleurs du Fenua chez les 50/55 ans dames dans sa catégorie de poids (-53kg).



“C’est de plus en plus difficile d’accéder au podium”



Originaire de Faa’a, Clodyne Yu Hing a nettement élargi son horizon géographique en multipliant les voyages à travers le monde grâce à son statut d’ambassadrice de la compagnie Air Tahiti Nui qui la soutient dans son parcours sportif.



Ainsi cette année, Clodyne Yu Hing a participé aux Championnats de France à Narbonne au mois d’avril, aux Championnats d’Europe qui se déroulent actuellement à Waregem en Belgique et elle prendra la direction de la Grèce en septembre pour les Championnats du monde. Si elle en profite pour faire du tourisme, elle se focalise en priorité sur les compétitions et ses performances en attestent. Elle a décroché la médaille d’argent aux Championnats de France et elle s’est parée du même métal cette semaine en Belgique dans sa catégorie qui comptait 16 concurrentes. Battue de peu (de 3kg au total) aux Championnats nationaux par Catherine Ansermino, Clodyne Yu Hing a dû s’incliner face à la même adversaire à Waregem, totalisant 98 kg (44 kg à l’arrachée et 54 kg à l’épaulé-jeté) pour 107 kg pour Catherine Ansermino. La Tahitienne a en revanche devancé l’Allemande Sabine Eiting pour l’argent. Grâce à son podium, Clodyne Yu Hing a gagné son billet pour les Championnats du monde en Grèce. Elle a tiré le bilan de son parcours : “Le duel a été intense surtout avec Sabine Eiting car Catherine Ansermino était un petit cran au-dessus. Je suis très contente de ma médaille d’argent qui me qualifie pour les Championnats du monde mais moins de ma performance car j’espérais faire mieux dans les deux mouvements. C’est de plus en plus difficile d’accéder au podium dans les compétitions internationales, car il y a de plus en plus d’athlètes compétitifs en Master. Mais ça me motive pour travailler encore plus même si ce n’est pas facile de s’entraîner seule comme c’est mon cas à Tahiti. Je tiens à remercier Air Tahiti Nui, Super U Week-End et tous mes supporters.”



Clodyne Yu Hing va intensifier sa préparation pendant deux mois au Fenua avant de partir en Grèce où elle aura des ambitions de podium voire de titre pour étoffer un palmarès déjà très riche.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 25 Juin 2026 à 17:07 | Lu 208 fois



