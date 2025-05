Haltérophilie - Clodyne Yu Hing brille en Europe



Tahiti, le 6 mai 2025 - L’haltérophile tahitienne Clodyne Yu Hing va rentrer ce week-end au Fenua auréolée d’un nouveau titre de championne de France Masters obtenu en avril et d’un autre de vice-championne d’Europe décroché en Albanie, mardi, dans sa catégorie -55kg chez les féminines de 50/55 ans.



C’est devenu une habitude, Clodyne Yu Hing ne voyage pas à vide. Cette année encore et après trois semaines passées en Europe, ces bagages se sont alourdis de deux médailles d’or et d’argent acquises pour la première aux Championnats de France organisés à Besançon les 19 et 20 avril et pour la seconde en Albanie le 6 mai.



Le titre national décroché dans le Doubs, le 10e en 13 participations dans différentes catégories de poids et d’âge, ne souffre d’aucune contestation tant l’écart avec celles qui l’ont accompagnée sur le podium est important. 46 kg à l’arraché et 53 à l’épaulé jeté pour un total de 99 kg la place loin devant les 92 kg de la deuxième, Anita Kocsis, et les 85 kg de Marion Bernard. Clodyne a donc a été fidèle à l’objectif qu’elle s’était fixé en déclarant : “Pour cette compétition, l’objectif était d’assurer le titre, puisque je n’ai pas vraiment eu le temps de me préparer correctement à la suite de contraintes professionnelles. Donc, je suis très satisfaite de ma performance. En plus, j’ai tenté le record à l’arraché, malheureusement l’essai n’a pas été accordé. Cette année, j’ai eu aussi la bonne surprise d’être accompagnée par ma sœur, Yolande, qui a également participé après une absence de trente ans.”

Un doublé familial



Sociétaire de l’Olympique de Nouméa, Yolande Larrière de son nom d’épouse est aussi montée sur la plus haute marche du podium dans sa catégorie de poids en 56/59 ans avec un record de France au total de 104kg (arraché 47kg et 57kg à l’épaulé jeté). L’ancien record se situait à 101kg.



Elle n’a eu que peu de temps, ensuite, Clodyne, pour se préparer aux Championnats d’Europe. Elle est restée sur Paris où elle a connu de grandes difficultés pour pouvoir s’entraîner correctement. Mais elle a quand même été à la hauteur à Durres Golem en Albanie où elle était en compétition le 6 mai. Huit athlètes étaient présentes pour se disputer la couronne européenne. L’Albanaise Brahja Shqiponje et la Finlandaise Leikoa Virve étaient les principales adversaires à surveiller. Mais au dernier moment l’Albanaise ne s’est pas présentée à la pesée. Après le premier mouvement, l’arraché, la Tahitienne a pris l’avantage sur la Finlandaise pour une petit kilo, 43 contre 42. À l’épaulé jeté en revanche, si Clodyne Yu Hing réussissait une barre à 55 kg elle ne passait pas celle à 57 kg contrairement à son adversaire. C’est donc pour un petit kilo que Clodyne Yu Hing a laissé échapper le titre européen. L’Allemande Barbara Hopf a complété le podium avec un total de 87 kg.



Prochain rendez-vous pour la championne de France et vice-championne d’Europe, les Championnats du monde Masters qui auront lieu du 5 au 13 septembre 2025 à Las Vegas.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 6 Mai 2025 à 17:47 | Lu 107 fois