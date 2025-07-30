

Halle Berry fête ses 59 ans à Bora Bora

Tahiti, le 27 août 2025 – L'actrice Halle Berry a choisi comme cadre Bora Bora pour souffler ses 59 bougies en s'offrant une escapade avec son compagnon, Van Hunt, et son fils Maceo.



Large sourire, lunettes de soleil et bikini. L'actrice Halle Berry a partagé quelques clichés sur son compte Instagram de son séjour à Bora Bora. L'occasion de célébrer ses 59 ans en compagnie de Van Hunt, ce musicien dont elle est inséparable depuis l'été 2020, mais aussi de Maceo, le fils qu'elle a eu en 2013 avec l'acteur français Olivier Martinez.

Rédigé par La rédaction le Mercredi 27 Août 2025 à 10:41 | Lu 1121 fois



