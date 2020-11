Haere Pō publie un livre coup de poing : "Hôtel Nu’utania"

TAHITI, le 15 novembre 2020 - Hôtel Nu’utania paraît chez Haere Pō. François Bauer s’adresse au "peuple de Tahiti". Lisez-le et soyez agacés encourage l'auteur du roman sans mâcher ses mots.



Le propre d’un livre comme Hôtel Nu’utani, " ce n’est pas tant d’être lu c’est de faire réagir. Je m’adresse au peuple de Tahiti, lisez-le, soyez agacés. Vous aimerez la conclusion ", encourage François Bauer, l’auteur.



Cet ouvrage paraît chez Haere Pō, il est un livre "coup de poing", un roman militant et engagé, un peu comme l’est Raerae de Tahiti (voir encadré).



François Bauer a souhaité dire des " choses sur la prison ", il a voulu " dénoncer ", pointer du doigt les essais nucléaires et ses conséquences sur la société polynésienne dévastée. Tout est parti de confidences reçues " de gens d’ici ".



Mais, s’attaquer à l’État français et à la justice est " un jeu dangereux ", reconnaît l’auteur. Il a dû trouver le moyen de se protéger.



Son avocat lui a conseillé de transposer son histoire dans un autre temps et d’opter pour le roman. Partant de là, il a imaginé Hôtel Nu’utania dont l’histoire se déroule dans les années 1970-1980.



Son personnage principal débarque à Tahiti avant le Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP). Il découvre une île paradisiaque.



Le CEP se met en place avec " sa clique d’atomistes, ingénieurs, techniciens ". Il détruit le système social du pays.



Le personnage dénonce les défaillances en cours par l’intermédiaire d’une Organisation non gouvernementale (ONG). Il s’attire les foudres de l’État et de la justice.



"Les gens grincent des dents. Il faut le faire taire pour protéger les essais, masquer la vérité. On le met en prison où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, insipides, malsaines." Les détails ne manquent pas.



À l’époque, selon François Bauer l’indépendance de la justice par rapport à l’État était " un leurre ". Tout est fait pour détruire le personnage principal du livre. Son passé est fouillé. Il perd pied et met au point une vengeance tout à fait inattendue.