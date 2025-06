Hōkūle’a accueillie avec ferveur au parc Paofai

Tahiti, le 29 juin 2025 - La légendaire pirogue Hōkūle’a, partie de Hawaii le 3 juin pour sillonner le Pacifique Sud à l’occasion du 50e anniversaire de sa première traversé vers Tahiti, a fait son entrée dans le port de Papeete samedi en début d’après-midi, accompagnée de sa jumelle Hikianali’a et de Faafaite qui la suivent dans son périple au Fenua qui a commencé à Raiatea. La foule était dense au parc Paofai pour accueillir les navigateurs et assister aux festivités.



Symbole fort de la culture polynésienne, la venue de Hōkūle’a au Fenua est toujours considérée comme un événement exceptionnel. Lors de sa première traversée en 1976 entre Hawaii et Tahiti, elle avait été accueillie par 17 000 personnes dans le port de Papeete. Et si lors de ses deux voyages suivants à Tahiti en 2017 et 2022, la présence populaire pour l’accueillir ne fut pas aussi dense, les festivités furent toujours aussi enthousiastes. C’était encore le cas cette année, à Raiatea d’abord où Hōkūle’a et Hikianali’a, accompagnées de Faafaite, ont fait escale au marae de Taputapuātea sur les terres de l’île Sacrée, puis à Papeete samedi après-midi où la foule avait bien conscience de vivre un temps fort dans la vie du Fenua.



Naviguant uniquement à la voile et sans instruments modernes, Hōkūle’a puis Hikianali’a ont été construites pour démontrer que les Polynésiens s’étaient déplacés dans le grand Pacifique en se fiant aux étoiles et aux courants. L’actuel périple des deux pirogues doubles s’inscrit dans la cadre du voyage Moananuiākea, une circumnavigation de trois ans dans le triangle polynésien soutenue par la Polynesian Voyaging Society basée à Hawaii et dont l’objectif est de transmettre des savoirs ancestraux aux nouvelles générations.



Présent au parc Paofai samedi, Moetai Brotherson, le président du Pays, a témoigné de son attachement aux valeurs portées par Hōkūle'a : "C'est une journée extraordinaire pour la culture polynésienne, même s'il y a beaucoup moins de monde qu'en 1976 pour la première venue de Hōkūle'a. Mais il faut quand même se réjouir car il y a du monde, ce qui est un témoignage d'amour pour notre culture. Et c'est aussi une grande journée pour la protection des océans puisque c'est le message que porte Hōkūle'a et que nous avons également porté à l'Unoc à Nice". Moetai Brotherson a également rappelé l'importance des liens forts entre peuples dans le triangle polynésien et l'attachement aux racines et à leur histoire.

Des festivités intenses



La célébration d'accueil des trois pirogues qui arrivaient de Moorea, où elles avaient fait escale en provenance de Raiatea, a débuté dès 13 heures dans la passe de Papeete et s'est poursuivie jusqu'en fin d'après-midi dans les jardins de Paofai. Le public est resté nombreux tout au long des festivités, y compris les personnalités, telles que le ministre de la Culture Ronny Teriipaia et le haut-commissaire Éric Spitz, ainsi qu'une délégation de Taiwan d'où seraient partis les premiers Polynésiens. La pluie tombée le matin avait cessé au moment où les pirogues apparaissaient à l'horizon dirigées par l'emblématique capitaine Nainoa Thompson. Entre rituels, danses et chants traditionnels ainsi que des rencontres interculturelles, les festivités se sont enchaînées sans temps mort jusqu'en fin soirée et le concert populaire qui bouclait le programme.





Enoch Laughlin, trésorier de l’association Tainui-Friends of Hōkūle’a et président de la Fédération des jeux et sports traditionnels, était l’une des chevilles ouvrières de l’événement : “Notre association a pour objet la navigation traditionnelle et, à ce titre, j’ai été nommé coordinateur de l’événement attaché à la venue de Hōkūle’a. On a des liens d’amitié très proches avec les équipages et on connaît bien Nainoa, le chef de l’expédition. La pirogue Hōkūle’a a été construite en 1975 et elle navigue depuis pour dire d’où on vient, comment se déplaçaient les peuples du Pacifique dans le passé et pour diffuser un message de paix et de protection des océans. Nos ancêtres sont partis de Taiwan et on est tous de la même famille dans notre zone du Pacifique. C’est aussi le message que l’on souhaite délivrer aujourd’hui pour le 50e anniversaire de Hōkūle’a.”



Après un peu de repos, car la navigation traditionnelle est exigeante physiquement, les pirogues et leurs équipages vont maintenant faire escale à Mataiea, Moorea, Tautira, Tetiaroa, Bora Bora puis prendre la direction des îles Cook et continuer ensuite leurs parcours de trois ans dans le Pacifique Sud avant un retour à Tahiti en 2028. Le message de ce périple symbolique entre mémoire et transmission est déjà bien passé au Fenua.



Patrice Bastian

