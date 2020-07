Guyane: la statue de l'abolitionniste Schoelcher renversée à Cayenne

Cayenne, France | AFP | dimanche 19/07/2020 - La statue de l'abolitionniste Victor Schoelcher et d'un esclave a été retrouvée renversée samedi à Cayenne pendant le couvre-feu anti-coronavirus, et une enquête a été ouverte pour "dégradation de biens d'utilité publique", a indiqué à l'AFP le procureur adjoint Jean-Claude Belot.



"La statue n'était pas fixée sur son socle ce qui fait qu'elle n'a pas été déboulonnée. Elle a été soulevée et renversée au sol. Manifestement le voisinage n'a pas été réveillé", a-t-il précisé.



Cette statue représente Victor Schoelcher prenant, de son bras gauche, un esclave, par l'épaule. Schoelcher, bras droit levé, paume de la main ouverte, semble lui évoquer l'horizon de la liberté.



Les faits "ont été découverts aux alentours de 2h30 samedi (7h30 à Paris) et portés à la connaissance du commissariat qui a aussitôt commencé l'enquête", a expliqué le magistrat.



"Aucune caméra de la ville n'était dirigée sur la statue", a répondu le procureur adjoint sollicité sur ce point. Selon lui, la statue gisant au sol "a été récupérée pour les besoins de l'enquête, les prélèvements habituels ont été effectués puis la statue a été mise en sécurité".



"Cela a dû être fait avec un système de sangles, tracté par un véhicule pour faire tomber la statue donc cela prend peu de temps. (...) Et il y a peu de riverains à cet endroit", estime une source policière.



La place Schoelcher à Cayenne compte surtout des locaux professionnels (commerces, banque...) mais des bâtiments sont habités.



Le monument avait été maculé de peinture rouge il y a peu.



Dans la foulée des manifestations contre les inégalités raciales déclenchées par la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai, de nombreuses statues de personnages liés à l'histoire coloniale ou aux discriminations ont été déboulonnées ou attaquées, aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.