Guyane: l'Etat apporte 40 millions d'euros et une nouvelle sous-préfecture

Cayenne, France | AFP | mardi 18/01/2022 - Le ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu a signé mardi, à l'occasion d'une visite à Cayenne, un accord avec la collectivité territoriale de Guyane qui prévoit une aide de 40 millions d'euros destinés à financer des "chantiers structurants".



En septembre 2021, l'Etat et la Guyane avaient déjà signé un accord d'un montant de 30 millions d'euros, dont 10 pour solder le passif de la collectivité, alourdi par un emprunt toxique.



La nouvelle enveloppe annoncée doit notamment servir, selon le président de la collectivité territoriale, Gabriel Serville, à la construction de lycées ou à l'entretien de l'aérodrome de Maripasoula, une commune enclavée desservie uniquement par l'avion ou la pirogue.



"Nous ne voulons pas nous inscrire dans un exercice perpétuel de doléances", a toutefois assuré M. Serville, qui tient les rênes de la collectivité depuis juin dernier, avant d'insister sur l‘amélioration du cadre statutaire et la reprise du comité de suivi des Accords de Guyane.



Outre cette aide de 40 millions d’euros, Sébastien Lecornu a annoncé la construction d'un centre de rétention administrative à Saint-Laurent-du-Maroni et l'affectation de 17 fonctionnaires de police supplémentaires dans le département pour lutter contre l'immigration illégale, facteur de "déstabilisation" selon lui.



Il a aussi acté la création d'une sous-préfecture à Saint-Georges-de-l'Oyapock, une commune d'environ 5.000 habitants frontalière du Brésil et point de passage de l'immigration irrégulière, afin de "prépositionner des hauts-fonctionnaires" le long de cette frontière, la plus longue de France.

le Mercredi 19 Janvier 2022 à 06:09 | Lu 46 fois