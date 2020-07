Guyane: décès d'un adolescent atteint du Covid-19 et de la fièvre jaune

Cayenne, France | AFP | mardi 21/07/2020 - Un adolescent du haut Maroni en Guyane, touché à la fois par la fièvre jaune et le Covid-19, est décédé dimanche au centre hospitalier de Cayenne, a annoncé mardi l'Agence régionale de santé (ARS).



Le jeune garçon, âgé de 14 ans, vivait sur le territoire de la commune de Maripasoula (sud-ouest).



"L'institut Pasteur a confirmé ce week-end une infection par le virus de la fièvre jaune sur le territoire guyanais (...). Selon les premières investigations, il s'agit d’une contamination locale survenue sur le haut Maroni chez un jeune patient. Ce patient également atteint du Covid19 est décédé dimanche au centre hospitalier de Cayenne", a écrit l'ARS dans son communiqué.



En 1998, sur le même territoire de la commune de Maripasoula, une Amérindienne adulte d'un village du sud de cette commune, à près de deux heures de pirogue du bourg, avait contracté la fièvre jaune et en était décédée.



Sa sœur jumelle, pour sa part, vivait au bourg de Maripasoula et n'avait pas contracté la maladie.



"La fièvre jaune est une maladie virale aigüe qui se transmet par la piqûre d’un moustique infecté et peut donner lieu à des formes graves et potentiellement mortelles", a rappelé pour sa part l'ARS.



"Ce nouveau cas confirme que la fièvre jaune est bien présente sur l'ensemble de la Guyane, particulièrement sur les zones forestières. Cela justifie l'obligation vaccinale sur l’ensemble du département. La vaccination est la principale mesure de prévention contre la fièvre jaune", souligne l'ARS.



Après ce décès, la Guyane a déploré lundi la mort d'un 40e malade du Covid-19, un homme de 77 ans, également à l'hôpital de Cayenne.



Avec ces 40 décès officiels, la Guyane est le territoire ultramarin français qui déplore le plus de décès liés au nouveau coronavirus.



Lundi soir, la Guyane dénombrait 1.855 personnes infectées par le Covid-19. Depuis le 5 mars, ce territoire de 300.000 habitants a dénombré 6.851 personnes infectées, dont 4.996 ont guéri.