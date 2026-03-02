

Guerre au Moyen-Orient: risque "réel" de "catastrophe humanitaire" au Liban, selon le HCR

Genève, Suisse | AFP | vendredi 27/03/2026 - La situation du Liban est "extrêmement préoccupante", avec un risque "réel" de "catastrophe humanitaire", a alerté vendredi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), s'inquiétant de la situation de plus d'un million de personnes déplacées à travers ce pays.



"Nous constatons ici, sur le terrain au Liban, une crise humanitaire qui s'aggrave de façon alarmante", a déclaré la représentante du HCR au Liban, Karolina Lindholm Billing, lors d'un point presse en visioconférence avec des journalistes à Genève.



"La situation demeure extrêmement préoccupante et le risque de catastrophe humanitaire (...) est bien réel", a-t-elle ajouté.



Le HCR estime que depuis le 2 mars, plus d'un million de personnes – soit un habitant sur cinq – ont été contraintes de fuir leur foyer.



"Plus de 136.000 personnes déplacées sont hébergées dans 660 abris collectifs, pour la plupart des écoles, largement surpeuplées", a indiqué Lindholm Billing. "Même déplacés, les gens ne se sentent plus en sécurité", a-t-elle ajouté depuis Beyrouth.



L'agence ONU Femmes a indiqué que des femmes enceintes étaient contraintes d'accoucher dans des abris temporaires, pas conçus pour les accueillir et avec un accès limité aux soins, comme des salles de classes, a expliqué sa représentante au Liban, Gielan El Messiri.



"Les femmes décrivent une peur constante, des nuits sans sommeil, un épuisement total alors même qu'elles doivent réconforter des enfants terrorisés", a-t-elle décrit.



Plus de 370.000 enfants se trouvaient parmi les personnes obligées de fuir leur foyer au Liban, sans "aucun endroit sûr" où trouver refuge, a souligné l'Unicef, l'agence de l'ONU pour l'enfance.



- "épuisement mental et émotionnel" -



"Il s'agit d'un déplacement massif, soudain et chaotique, qui déchire les familles et vide littéralement des communautés entières, avec des conséquences qui se feront sentir bien après l'accalmie de la violence", a relevé le représentant de l'Unicef au Liban, Marcoluigi Corsi, pour qui "l'épuisement mental et émotionnel des enfants libanais est dévastateur".



Le Liban a été entraîné dans la guerre du Moyen-Orient le 2 mars lorsque le Hezbollah, soutenu par Téhéran, a commencé à tirer des roquettes sur Israël pour venger l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.



Au Sud-Liban, la destruction par Israël de ponts stratégiques a isolé plus de 150.000 personnes et fortement restreint l'accès humanitaire, a déclaré Lindholm Billing.



De son côté, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), confrontée à des perturbations aériennes et maritimes au niveau de sa plateforme logistique d'urgence à Dubaï, a annoncé avoir dépêché un premier convoi humanitaire par voie terrestre vers le Liban, qui a déjà atteint la Syrie.



La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a pour sa part indiqué que la Croix-Rouge libanaise distribuait de l'aide aux ménages, notamment des couvertures, des matelas, des repas, du pain et de l'eau potable.



Le porte-parole de la FICR, Tommaso Della Longa, a déclaré que la Croix-Rouge libanaise (CRL) était le principal fournisseur de services ambulanciers et avait mis en œuvre un plan d'urgence de transfusion sanguine afin de garantir un approvisionnement continu en sang aux hôpitaux.



"Entre le 2 et le 23 mars, les équipes de la CRL ont effectué 2.754 missions ambulancières et 11 opérations de recherche et de sauvetage en milieu urbain", a-t-il précisé, indiquant également qu'un volontaire de la CRL avait été tué et plusieurs autres blessés lors de missions ambulancières.

le Vendredi 27 Mars 2026 à 05:32 | Lu 96 fois





