Guerre Israël/Hamas: aux Philippines, des milliers de manifestants demandent l'arrêt des bombardements

Cotabato, Philippines | AFP | lundi 16/10/2023 - Quelque 25.000 personnes, selon la police, ont manifesté lundi dans une ville du sud des Philippines pour protester contre les bombardements lancés par l'armée israélienne en riposte à l'attaque sanglante du Hamas.



Cette manifestation pacifique, qui s'est tenue dans un jardin public de la ville de Cotabato, où vivent plus de 200.000 musulmans, a duré environ quatre heures.



Certains manifestants, le visage peint aux couleurs palestiniennes, ont prié, versé des larmes et brandi des drapeaux palestiniens, tandis que des orateurs appelaient à un arrêt des opérations militaires israéliennes et exhortaient les Etats-Unis et les Nations unies à rester neutres face à ce conflit.



"Libérez la Palestine!" et "Bangsamoro contre les injustices", clamaient les pancartes, faisant référence à la région autonome musulmane sur l'île de Mindanao.



"La manifestation s'est déroulée sans aucun incident," a déclaré à l'AFP le responsable de la police de Cotabato, Marouf Guiali.



Dans le sud de ce pays à majorité catholique, vit une importante minorité musulmane qui a connu des décennies d'insurrection armée de séparatistes islamiques, jusqu'à la signature d'un traité de paix il y a neuf ans.



Israël a affirmé lundi qu'aucune trêve n'était en cours pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, où un million de Palestiniens désespérés se sont massés à la frontière avec l'Egypte, fuyant les bombardements lancés par l'armée israélienne suite à l'attaque sanglante du Hamas.



Ripostant à l'attaque d'une ampleur sans précédent lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien, Israël a promis "d'anéantir" le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, et déclenché une intense campagne de frappes sur le territoire, avant d'appeler les civils à fuir la ville de Gaza dans la perspective d'une offensive terrestre.