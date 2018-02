Guatemala : le volcan Fuego en éruption, alerte orange déclenchée

Guatemala, Guatemala | AFP | jeudi 01/02/2018 - Le volcan Fuego au Guatemala (3.763 mètres d'altitude) était en éruption jeudi, expulsant des colonnes de cendres qui sont retombées sur plusieurs villages, a annoncé la protection civile, qui a déclenché l'alerte volcanique orange dans la région.



Situé à 35 km au sud-ouest de la capitale, le Fuego est entré en éruption mercredi soir, dégageant des cendres jusqu'à 1.700 mètres au-dessus de son cratère, a indiqué aux journalistes David de Leon, porte-parole de la Coordination nationale de lutte contre les catastrophes naturelles (Conred).

La Conred a alors décrété l'alerte orange "face à la hausse d'activité du volcan Fuego", avec des flux de lave expulsés jusqu'à 500 mètres au-dessus du cratère et le rejet de "fines particules" de cendres sur au moins huit villages alentour, selon le porte-parole.

Par précaution, les classes ont été suspendues dans plusieurs écoles de la zone.

Le volcan Fuego avait provoqué en septembre 2012 l'évacuation d'environ 10.000 habitants, et depuis il est entré à plusieurs reprises en éruption.

Outre le Fuego, deux autres volcans sont actifs au Guatemala, le Santiaguito (ouest) et le Pacaya (sud), à 30 km de la capitale.