

Guatemala: alerte maximale face à l'éruption du volcan de Fuego, des centaines d'évacués

San Juan Alotenango, Guatemala, le 04 août 2026. Les autorités du Guatemala ont déclenché mardi une alerte rouge, le niveau le plus élevé, pour les zones proches de l'éruption du volcan de Fuego, après avoir évacué des centaines de personnes vivant dans des hameaux voisins.





Le Fuego, considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale, et situé près de la capitale, est entré en phase éruptive lundi matin. Son activité s'est amplifiée dans la nuit de lundi à mardi, avec des torrents de lave coulant le long de ses flancs et d'immenses colonnes de gaz et de cendres s'élevant dans le ciel.



L'agence de coordination nationale dans la lutte contre les catastrophes, la Conred, a commencé dès lundi soir à faire évacuer des hameaux voisins du volcan et décrété une alerte "danger" (orange) au niveau national.



Mardi, elle a relevé ce niveau d'alerte à rouge pour les départements de Sacatepéquez, Chimaltenango et Escuintla, où vivent 1,6 million de personnes.



Au moins 500 habitants des villages de El Porvenir et Las Lajitas ont été transportés en bus jusqu'à une salle communale de San Juan Alotenango, à l'est du volcan, selon des chiffres préliminaires donnés par les pompiers.



"Nous nous sommes habitués à avoir un volcan toujours actif, mais là, c'était vraiment trop", a déclaré à l'AFP Sonia Vasquez, 50 ans, habitante d'El Porvenir qui a passé la nuit dans cet abri.



Alejandro Garcia, un autre habitant, a également évacué lundi soir lorsque l'alerte a été donnée. "Nous sommes sortis en courant, pris de peur" en voyant la lave descendre le long des pentes, a-t-il déclaré à l'AFP.



Des couchettes ont été installées dans la salle communale. Les évacués sont partis pour la plupart de chez eux avec seulement quelques vêtements et un peu de nourriture.



La secrétaire exécutive de la Conred, Claudinne Ogaldes, a demandé aux familles qui estiment être en danger de se déplacer vers les abris installés dans la zone.



Malgré le relèvement de l'alerte, les autorités ont rouvert une route menant à la ville coloniale d'Antigua, classée par l'Unesco au patrimoine mondial et l'un des principaux sites touristiques du pays



L'activité de l'aéroport international de Guatemala City n'a jusqu'ici pas été affectée.

Fontaine de lave Le ministère de l'Education a suspendu les cours en présentiel dans les écoles de trois localités proches.



"Si on pouvait déménager, ce serait mieux, parce qu'on vit avec cette peur, vu que le volcan ne prévient pas", estime Lidia Ortiz, elle aussi évacuée.



L'Institut de vulcanologie (Insivumeh) a indiqué mardi que l'activité éruptive totalise déjà 23 heures depuis son début et a réaffirmé le danger lié aux coulées de matériaux incandescents sur les flancs sud du volcan.



Selon ses experts, une fontaine de lave de 200 à 300 mètres de hauteur s'est formée lundi au-dessus du cratère et la colonne de cendre a dépassé les 7.000 mètres.



En se dispersant à des altitudes comprises entre 5.000 et 6.000 mètres, les cendres se déplacent sur des distances pouvant atteindre 130 km vers l'ouest.



Selon l'institut, 34 séismes ont été enregistrés au Guatemala au cours des dernières 24 heures, la plupart avec un épicentre dans l'océan Pacifique.



Le Guatemala est situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique et connaît une importante activité sismique et volcanique.



Ces dernières années, plusieurs évacuations massives ont eu lieu du fait d'éruptions du Fuego, qui culmine à 3.763 mètres d'altitude et se trouve à 35 km à vol d'oiseau de Guatemala City, la capitale.



En juin 2025, quelque 800 personnes avaient été évacuées en raison d'éruptions du Fuego.



En 2018, 215 personnes avaient trouvé la mort et quelque 200 autres avaient été portées disparues dans des coulées de lave ayant ravagé un village sur les pentes de ce colosse.

Rédigé par AFP le Mardi 4 Août 2026 à 11:27 | Lu 132 fois





