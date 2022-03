Guadeloupe: une famille interceptée à l’aéroport avec 2,3 kg de cocaïne

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 29/03/2022 - Une famille avec deux jeunes enfants a été interceptée à l'aéroport de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avec 2,3 kg de cocaïne vendredi et le mari placé en détention provisoire, a indiqué le parquet.



La famille avec deux enfants de 2 et 5 ans a été "interceptée à son départ de Pointe-à-Pitre en direction de la métropole avec dans les bagages du lambi surgelé", un plat créole, dans lequel les douaniers ont découvert "2,3 kg de cocaïne", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, confirmant une information de Radio Caraïbes International.



Le mari, un homme d'une trentaine d'années résident en Guadeloupe, a été "présenté à un juge d"instruction, mis en examen et placé en détention provisoire" selon la même source.



Les deux enfants ont dû faire "l'objet d’une ordonnance de placement provisoire" lors de l'interpellation des parents", a ajouté M. Desjardins.



La mère a été libérée lundi au terme de sa garde-à-vue.



"Pour l'instant il n’y a pas de charges qui pèsent contre elle", a précisé le procureur, ajoutant qu'une évaluation était faite sur "la situation des enfants".



La région des Caraïbes, proche des trois principaux pays producteurs (le Pérou, la Colombie et la Bolivie), est une plaque tournante du trafic de cocaïne.