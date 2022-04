Guadeloupe: un homme mis en examen pour le meurtre de son ex-petite amie

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 18/04/2022 - Un homme a été mis en examen dimanche soir pour homicide volontaire après la découverte à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) du corps d'une jeune femme présentée comme son ex-compagne, a indiqué à l'AFP le procureur de la République Patrick Desjardins.



L'information judiciaire "permettra de poursuivre les investigations pour préciser les circonstances de ce féminicide", a indiqué le parquet.



Les pompiers de Pointe-à-Pitre ont été appelés vendredi soir dans un immeuble connu, selon une source policière, pour être régulièrement le théâtre de faits violents. Ils ont découvert le corps d'une femme de 25 ans baignant dans son sang après avoir semble-t-il été mortellement blessée par arme à feu.



"Mais l'autopsie doit avoir lieu pour confirmer cela et donner plus de détails", a souligné M. Desjardins.



Deux personnes ont été placées en garde-à-vue. L'une a été relâchée mais l'autre, un homme décrit comme étant l'ex-compagnon de la jeune femme, a été mis en examen et placé en détention provisoire.



L'enquête, confiée à la direction territoriale de la police nationale, se poursuit.