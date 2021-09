Guadeloupe: le CHU peine à faire appliquer l'obligation vaccinale

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 16/09/2021 - Le directeur général du CHU de Guadeloupe, où plus de 70% des agents ne sont pas vaccinés contre le Covid-19, a estimé jeudi être "dans l'impossibilité" de les suspendre, comme le prévoit la loi sur l'obligation vaccinale, entrée en vigueur mercredi.



"Je ne peux pas appliquer la loi", a affirmé à l'AFP Gérard Cotellon, le directeur de l'établissement hospitalier où 74,19% du personnel non médical n'a pas encore entamé de parcours vaccinal. Une situation qui le met "dans l'impossibilité" de suspendre les agents non vaccinés, sous peine de pénaliser l'activité du CHU, a-t-il estimé.



"Je prends donc sur moi cette responsabilité de faire tourner l'hôpital, malgré la loi", a-t-il déploré.



Une demande en référé d'une infirmière du CHU, qui voulait faire suspendre une note de la direction de l'hôpital rappelant l'obligation vaccinale pour le personnel de santé, a été rejetée par le tribunal administratif de l'île, a annoncé ce dernier dans un communiqué jeudi.



Mercredi, la directrice générale de l'Agence régionale de santé, Valérie Denux, avait détaillé la façon dont l'obligation vaccinale serait mise en œuvre sur le territoire: "Nous ferons des rappels pédagogiques aux soignants non vaccinés. Nous leur écrirons et engagerons un dialogue, pour que les professionnels concernés puissent comprendre l'importance majeure de la vaccination", avant l'instauration de contrôles plus stricts, assortis d'éventuelles sanctions.



Depuis le début de la pandémie, les autorités en Guadeloupe se heurtent à une très forte opposition à la gestion de la crise sanitaire.



Le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe et le collectif LKP (Lyannaj Konrt Pwofitasyion), qui militent contre l'obligation vaccinale, ont déposé mardi une nouvelle plainte contre X, mettant en avant, entre autres, "l'afflux de visiteurs" pendant les vacances d'été et l'état du système hospitalier en Guadeloupe.