

Guadeloupe: enquête ouverte pour meurtre après un incendie d'habitation qui a fait trois morts

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 18/08/2025 - Une enquête a été ouverte pour meurtre après un incendie d'habitation qui a fait trois morts en Guadeloupe, a indiqué lundi à l'AFP le parquet de Pointe-à-Pitre, confirmant une information relayée par la presse locale.



Dimanche après-midi, les pompiers ont été mobilisés sur un "feu d'habitation collective, intéressant un appartement au 2e étage" d'une résidence de Petit-Bourg (commune de la Basse-Terre). Trois corps carbonisés ont été découverts sur place.



Selon la gendarmerie, qui s'est vu confier l'enquête, les corps seraient ceux d'"un homme et de deux femmes", une mère et sa fille de 17 ans qui pourraient être les habitantes de l'appartement.



Lundi soir, les détails sur l'identification des victimes n'étaient pas encore connus.



L'affaire pourrait impliquer des violences intrafamiliales, d'après une source proche du dossier



Une cellule psychologique a été mise en place "sur le site de la résidence", a indiqué la municipalité sur ses réseaux sociaux.

