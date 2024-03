Guadeloupe: cinq blessés dans des agressions au couteau et au tesson de bouteille

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 20/03/2024 - Cinq personnes ont été blessées mercredi dans une série d'agressions commises par une femme munie d'un couteau et d'un tesson de bouteille dans le centre de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, a indiqué la procureure de la République Caroline Calbo.



La suspecte, "vraisemblablement" sans domicile fixe et âgée de 30 ans, a été interpellée et placée en garde à vue, a précisé lors d'une conférence de presse la magistrate, ajoutant qu'une expertise psychiatrique était en cours.



Quatre femmes âgées de 44 ans à 75 ans ont reçu des coups de couteau et une cinquième a été blessée au tesson de bouteille, selon la procureure.



Le pronostic vital n'est engagé pour aucune de ces blessées, parmi lesquelles figurent deux touristes dont une croisiériste écossaise, a précisé la même source.



Les faits se sont déroulés peu après 10H00 locales (15H00 à Paris) dans le centre de Pointe-à-Pitre, notamment rue Frébault, la principale artère commerciale de la ville, très fréquentée à cette heure.



La suspecte est connue des services de police et de justice: elle avait été jugée le 11 mars, en son absence, pour violences avec arme et condamnée à deux mois de prison avec sursis et à une interdiction de porter une arme durant trois ans, a indiqué la procureure Calbo.



Par ailleurs, dans la nuit de vendredi à samedi, une restauratrice de Pointe-à-Pitre a été tuée par balle lors d'un braquage alors que le taux d'homicide atteint des records en Guadeloupe comme en Martinique.



"La violence chez nous est élevée, à un niveau qui nous laisse croire qu'elle est au-dessus de tout", a estimé mercredi le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, qui s'exprimait au côté de la procureure et a déploré un "basculement sociétal".



Dans un courrier adressé en août dernier au préfet de Guadeloupe Xavier Lefort, l'édile de la capitale économique de l'archipel en avait appelé à un "plan Marshall" pour régler une situation sécuritaire "explosive".



Le député de Guadeloupe Elie Califer a de son côté interpellé mercredi le gouvernement sur la "violence insoutenable" que subit la Guadeloupe, demandant des "moyens renforcés stables et durables".



"En Guadeloupe, 1.700 policiers et gendarmes sont mobilisés (...) sur tous les fronts, le trafic d'armes, le trafic de drogues", a répondu à l'Assemblée la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, évoquant aussi l'installation en Guadeloupe de "trois nouvelles brigades".

