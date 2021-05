Guadeloupe: Fin d’une "épidémie historique" de dengue

Pointe-à-Pitre, France | AFP | samedi 21/05/2021 - L'épidémie "historique" de dengue qui affectait la Guadeloupe depuis un an et demi, la plus longue à ce jour, a pris fin, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires et la préfecture dans un communiqué.



"La réunion en téléconférence du Comité de gestion de ce jeudi 20 mai a acté la fin de l’épidémie de dengue en Guadeloupe", annoncent ainsi les autorités, soulignant qu’il s’agit de "la plus longue épidémie jamais enregistrée à ce jour" sur le territoire.



Débutée en octobre 2019 elle "a traversé toute l’année 2020, pour marquer le pas en mars dernier, soit 78 semaines au total", souligne ainsi le texte.



Elle a occasionné "23.590 cas cliniquement évocateurs, 218 hospitalisations", ainsi que "3 décès associés", selon les données recensées par Santé publique France.



La population antillaise fait régulièrement face à la dengue, maladie transmise par le moustique aèdes aegypti.