Guadeloupe: Dégâts matériels après le passage d'une trombe marine

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 04/05/2025 -Une trombe marine a provoqué des dégâts matériels dimanche après-midi en Guadeloupe, emportant une partie du toit d'une école, alors que l'archipel est repassé de la vigilance orange à jaune pour fortes pluies et orages dans la soirée, a-t-on appris auprès des pompiers.



Arbres arrachés, toitures emportées, véhicules et commerces endommagés: les habitants de la commune de Baie-Mahault, située au centre de la Guadeloupe, ont relayé sur les réseaux sociaux les images spectaculaires de ce rare phénomène.



Une trombe marine est l'équivalent d'une mini-tornade terrestre à la différence qu'elle se forme au-dessus d'une étendue d'eau. Il arrive que le phénomène atteigne la côte avant de perdre en intensité.



Les pompiers ont reçu "plusieurs appels", en début d'après-midi, pour "signaler ce qui s'apparente à une mini-tornade dans le bourg de Baie-Mahault", a indiqué le SDIS Guadeloupe, dimanche après-midi.



" Il n'y a pas eu de victime" mais "on a eu beaucoup de chance. Si cela s'était produit en semaine il y aurait eu plus de blessés", a indiqué à l'AFP le colonel Félix Anthénor-Habazac, directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) guadeloupéen.



"Des fils électriques sont tombés à terre" et "des toits ont été emportés, dont celui de l'infirmerie de l'école Louis-Andréa, dans le bourg", a-t-il précisé.



Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une trombe marine se déplaçant rapidement dans la commune, de nombreux débris volant dans le ciel, des arbres déracinés, des véhicules endommagés et des toitures à terre.



Sur Guadeloupe la 1ère, une habitante raconte : "c'était vraiment impressionnant de voir tout ce qui volait dans le ciel, c'est la première fois que je vois ça depuis le cyclone Hugo", l'ouragan qui a dévasté l'archipel en 1989.



"C'est une première pour nous sur Baie-Mahault, nous ne sommes pas habitués à ce type d'événement, généralement on voit ça à la télé aux Etats-Unis", a réagi la maire de la commune, Hélène Polifonte, toujours sur Guadeloupe la 1ère.



Dans un communiqué diffusé dimanche soir, EDF Archipel Guadeloupe indique que "la grande majorité des foyers est de nouveau alimentée en électricité" et "rappelle à l'ensemble de la population de ne pas toucher aux câbles électriques même tombés à terre".