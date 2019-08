Grosses conditions attendues pour les Trials

Les trials, une compétition qualificative de la Teahupo’o Pro, étape du championnat du monde de surf professionnel, se déroulent sur une journée de compétition. Pour rappel, en plus de Michel Bourez et Matahi Drollet, un ou deux Tahitiens supplémentaires pourraient gagner leur ticket pour le "main event" grâce aux trials.Comme on peut le voir ci-dessous, sur le premier des trois jours (vendredi) la houle est de presque deux mètres, on peut multiplier par deux voire deux et demi pour avoir la taille des vagues une fois que la houle rencontre le récif. Certains pensent qu’il serait moins risqué de lancer la compétition dès vendredi.Le lendemain, la houle prévue est de presque trois mètres. Une bonne partie des trialistes ont les capacités et l’expérience pour surfer Teahupo’o dans ce genre de conditions mais à partir d’une certaine taille, il devient très difficile de s’élancer à la rame, les surfeurs se faisant dans ce cas-là tracter par un jet ski, ce qui n’est pas possible dans ce genre de compétition.