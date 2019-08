Tahiti Teahupo'o Pro, c'est bientôt

La septième étape du championnat du monde de surf est prévue à Teahupo'o entre le 21 août et le 1er septembre. Michel Bourez et Matahi Drollet font partie des 36 inscrits. Les Trials, prévus sur une journée entre le 16 et le 18 août, permettront au meilleur Tahitien et à un des deux finalistes de se qualifier pour le Main Event.



La septième étape du championnat du monde de surf (WCT) de la world surf league (WSL) se déroulera sur le célèbre spot de Teahupo'o, sur une période d'attente comprise entre le 21 août et le 1er septembre prochain. Michel Bourez, actuellement à la 11e place du classement WCT, n'a jamais pu atteindre les quarts de finale en dix participations. Espérons pour lui et ses supporters que l'édition 2019 sera la bonne. Il portera pour la première fois les couleurs de la France, en vue de sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.



Un deuxième Tahitien, Matahi Drollet, a pu obtenir une place dans le main event suite au forfait sur blessure de l'Australien Mikey Wright. Un troisième tahitien est assuré d'être présent, le meilleur Tahitien des Trials. Si les deux finalistes des Trials sont Tahitiens, comme en 2018, pas moins de quatre Tahitiens seront présents dans le main event.