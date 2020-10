Grogne des patentés du tourisme nautique

Raiatea, le 9 octobre 2020 - Quelques dizaines de patentés du tourisme nautique s'insurgent contre l'État qui les a exclus de toute aide financière en raison de leur appartenance au code APE. Certains n'ont aucun revenu depuis le mois de juillet.



Aberrant, c'est le mot qui est ressorti de la rencontre avec les patentés des sociétés charters de locations de voiliers, qui ne comprennent pas pourquoi l'État donne une aide pécuniaire au skipper et pas aux hôtesses qui naviguent dans le même voilier, au prétexte qu'elle sont inscrites au code APE (activité principale exercée) ! Il n'y a pas que le secteur du tourisme nautique qui serait touché, apparemment pas mal d'artisans seraient aussi dans ce cas-là.



Ces travailleurs sont aussi énervés par le manque de communication de la part du Haut-commissariat comme le déclare Hinano Bouron, d'une société nautique : "on dirait que ce ne sont pas des employés qui répondent aux mails, mais des robots ! Il faut plusieurs échanges de mails pour tenter ne serait-ce qu'un début de compréhension. Si vous êtes patentés avec un peu de revenus, l'État compense la perte. Si vous n'avez aucun revenu, l'aide est basée sur le chiffre d'affaires de l'an passé à la même période. Si vous êtes patentés non éligibles et que vous n'avez pas de revenu, vous n'avez que les yeux pour pleurer. C'est le cas de quelques-uns ici à cette réunion. L'avenir n'est pas rose".



En désespoir de cause ils ont pensé se fédérer et communiquer sur leur désarroi. Malheureusement à la réunion ils ne sont qu'une poignée à s'être déplacés à la marina Apooiti de Uturoa, contrairement aux promesses engagées ; ceci a le don d'irriter un peu les présents qui défendent la cause pour les absents. Pour l'instant, face à cet abandon, ils ont créé une page sur un réseau social qui s'intitule : les oubliés du fond de solidarité de Polynésie… Si vous êtes dans le même cas, allez jeter un œil sur la problématique de la catégorisation sous le code APE.