Grisâtre 14 juillet à Tahiti

Tahiti, le 14 juillet 2020 – La cérémonie du 14 juillet s'est déroulée sous un ciel et dans une ambiance assez terne mardi sur l'avenue Pouvana'a. Pas de défilé, mais une revue des troupes à l'arrêt par le haut-commissaire et les représentants des autorités du Pays, de l'Etat et surtout des Forces armées en Polynésie française. "Ce 14 juillet 2020 a un caractère très singulier car cette fête est célébrée cette année dans un contexte totalement inédit en raison de la crise sanitaire", a reconnu le représentant de l'Etat, Dominique Sorain, dans son discours, appelant à "réaffirmer" d'autant plus les "grands principes de notre Pays" : liberté, égalité, fraternité. En plus des traditionnelles remises de décorations (voir par ailleurs), notons que la cérémonie a été l'occasion d'un hommage à "cinq Polynésiens engagés pendant la gestion de la crise sanitaire" : le gendarme Heivarii Morienne, le docteur en pharmacie du Laboratoire de cosmétologie Olivier Touboul, l'initiateur de l'association "Ensemble on va plus loin" Raitini Rey, le policier municipal Antonio Faivre et la gendarme Wanda Teanau.