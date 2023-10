Grève suspendue à Cowan

Tahiti, le 9 octobre 2023 – La société Cowan a repris le travail normalement depuis vendredi. Après avoir rencontré le ministre de l’Équipement Jordy Chan, la grève a été suspendue. Aucun protocole n'a été signé mais "ils nous ont répondu", s'est réjoui Mahinui Temarii du syndicat RTP Aro.



Il ne restait plus qu'eux. Après les préavis de grève suspendus à la Direction de l'agriculture (DAG), à la biosécurité, au port autonome et à l'OPT, Cowan était la dernière société irréductible à avoir poursuivi le mouvement de grève entamé il y a une quinzaine de jours par le syndicat RTP Aro de Mahinui Temarii.



Ce lundi matin, tout le monde était au travail et Mahinui Temarii nous a indiqué que les discussions avec le ministre de l'Equipement vendredi avaient abouti à suspendre le mouvement. Mais pas de protocole d'accord de signé.



Pour le ministère, il s'agit d'une "affaire interne" à la société, le nœud du problème concernant toujours la sécurité au sein de la zone sous douane du port autonome, et la fameuse troisième grue utilisée pour manipuler les containers qui n'est toujours pas exploitée. Et pour cause puisque son autorisation d'exploitation dépend d'une décision de justice qui doit être rendue le mois prochain. Les salariés des deux autres sociétés d'aconage, COTODA et Sat Nui n'ont quant à eux jamais suivi le mouvement, et les marchandises entrent et sortent librement.