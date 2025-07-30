Grève enclenchée à la flottille administrative “depuis 15 h 30” ce jeudi

Tahiti, le 28 août 2025 – La flottille administrative a enclenché son mouvement de grève ce jeudi à 15 h 30. Depuis le dépôt de son préavis vendredi dernier, le syndicat des gens de mer a rencontré les services de l'Équipement et les membres du cabinet de Jordy Chan, “mais pas le ministre”. Conséquence directe : le Tahiti Nui VIII, qui devait livrer des “engins lourds” aux Gambier ce vendredi, ne partira pas.
“La grève est effective depuis 15 h 30”, nous a confirmé ce jeudi Sylvain Kohumoetini, président du Syndicat des gens de mer, dépositaire, avec Otahi, d'un préavis de grève à la flottille administrative. “Hier soir (mercredi, NDLR), on a eu un début de négociations avec les directeurs des services de l'Équipement et les membres du cabinet du ministre, mais pas le ministre. On devait se retrouver aujourd'hui (jeudi, NDLR) pour faire le point mais toujours rien. Il n'y a toujours pas de prise de décision”, a-t-il ainsi regretté. Ils seraient une cinquantaine d'agents à suivre le mouvement qui va d'abord impacter les Gambier. “Ils ont chargé le Tahiti Nui VIII hier et aujourd'hui, mais il ne partira pas demain”, a-t-il indiqué, soulignant que le bateau doit livrer “des engins lourds pour des travaux routiers”. Pas de souci pour Maupiti qui a été desservie la semaine dernière. En septembre, deux voyages vers Makatea sont programmés et pourraient aussi être annulés. “Demain matin, on sera sur le piquet de grève”, conclut Sylvain Kohumoetini. Rappelons que le personnel réclame notamment le paiement des heures supplémentaires dues depuis 2024, mais surtout la mise en place d'un plan de départ volontaire ou anticipé pour des agents dont la moyenne d'âge est de 57 ans.
“La grève est effective depuis 15 h 30”, nous a confirmé ce jeudi Sylvain Kohumoetini, président du Syndicat des gens de mer, dépositaire, avec Otahi, d'un préavis de grève à la flottille administrative. “Hier soir (mercredi, NDLR), on a eu un début de négociations avec les directeurs des services de l'Équipement et les membres du cabinet du ministre, mais pas le ministre. On devait se retrouver aujourd'hui (jeudi, NDLR) pour faire le point mais toujours rien. Il n'y a toujours pas de prise de décision”, a-t-il ainsi regretté. Ils seraient une cinquantaine d'agents à suivre le mouvement qui va d'abord impacter les Gambier. “Ils ont chargé le Tahiti Nui VIII hier et aujourd'hui, mais il ne partira pas demain”, a-t-il indiqué, soulignant que le bateau doit livrer “des engins lourds pour des travaux routiers”. Pas de souci pour Maupiti qui a été desservie la semaine dernière. En septembre, deux voyages vers Makatea sont programmés et pourraient aussi être annulés. “Demain matin, on sera sur le piquet de grève”, conclut Sylvain Kohumoetini. Rappelons que le personnel réclame notamment le paiement des heures supplémentaires dues depuis 2024, mais surtout la mise en place d'un plan de départ volontaire ou anticipé pour des agents dont la moyenne d'âge est de 57 ans.