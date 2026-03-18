

Grève des pilotes d'Air Tahiti à partir de ce vendredi

Tahiti le 9 avril 2026. Un préavis de grève a été déposé par le syndicat des personnels navigants techniques (SPNTPF) représentant la majorité des pilotes d’Air Tahiti le jeudi 2 avril dernier. En cas d’échec des négociations ce jour, la grève sera effective demain, vendredi 10 avril au matin, et des perturbations sur le programme des vols sont à prévoir.



"Conformément aux procédures, chaque pilote doit se présenter une heure avant le départ du vol sur lequel il est programmé. Aussi, en cas de non présentation d’un pilote gréviste, le vol sera annulé dans l’heure précédent le départ", prévient Air Tahiti dans un communiqué envoyé ce jeudi.



Air Tahiti invite tout de même ses passagers à se présenter à l’enregistrement, afin de connaître le statut de leur vol. Les frais de modifications et de remboursement ne seront cependant pas appliqués pendant toute la durée de la grève.



"Les personnels non-grévistes s’attacheront à minimiser les impacts de cette grève", poursuit la compagnie.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 9 Avril 2026 à 14:05 | Lu 1075 fois



