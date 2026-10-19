

Grève dans la santé, deux dispensaires fermés et les îles sous tension

Tahiti, le 21 octobre 2026 - La grève touche aussi les structures de la Direction de la santé, avec environ 20 % de ses 1 100 agents mobilisés. Dans les hôpitaux périphériques, jusqu'à un personnel sur deux est en grève, tandis que les dispensaires de Papeete et de Mahina ont fermé leurs portes. Si les urgences restent assurées, la Direction de la santé redoute désormais l'épuisement des équipes non grévistes et les conséquences d'une éventuelle grève chez Air Tahiti sur les soins dans les îles.





Loin du piquet de grève du CHPF, le mouvement social se fait également sentir dans les hôpitaux périphériques et les dispensaires. Selon les chiffres consolidés mercredi après-midi par Karine Vannes, directrice adjointe de la santé, environ 20 % des 1 100 agents du service sont en grève. Une proportion relativement stable depuis mardi, même si quelques nouveaux grévistes se sont déclarés.



Dans les hôpitaux, la mobilisation atteint 50 % à Taravao et Uturoa, 45 % à Moorea et 22 % aux Marquises. Des taux qui doivent toutefois être appréciés en tenant compte de l'organisation des services hospitaliers, où les personnels travaillent par roulement, avec des périodes de garde et de repos.



Malgré ces absences, le service minimum reste assuré, essentiellement pour les urgences et les soins non programmés. Les consultations et interventions pouvant être différées sont en revanche susceptibles d'être reportées. Contrairement au CHPF, où les refus d'assignation ont entraîné les premières réquisitions mercredi matin, la Direction de la santé ne signalait pas de difficultés majeures pour assurer la continuité des soins.



Deux dispensaires fermés sur dix



À Tahiti, huit des dix dispensaires restent ouverts. Ceux de Papeete et de Mahina ont en revanche fermé leurs portes, sans date de réouverture annoncée. Leurs patients sont réorientés vers les structures d'Arue et de Pirae afin de pouvoir bénéficier de consultations. Dans les dispensaires qui restent ouverts, l'organisation doit également s'adapter. À Faa'a notamment, où la patientèle est importante, certains personnels grévistes ont été assignés pour assurer le service minimum.



Mais une autre difficulté se profile pour la Direction de la santé. Deux préavis de grève, déposés chez Air Tahiti et au sein de la société d'avitaillement Somstat, pourraient entraîner d'importantes perturbations des liaisons inter-îles dès jeudi. Les négociations se poursuivaient mercredi, sans certitude sur le maintien de l'ensemble des vols.



Or, la Direction de la santé s'appuie régulièrement sur des soignants itinérants envoyés dans les îles pour remplacer des personnels absents ou renforcer des structures en sous-effectif. Une réduction des vols pourrait empêcher ces agents de rejoindre leur affectation, mais aussi compliquer leur retour à Tahiti pour enchaîner sur une autre mission. Les évacuations sanitaires pourraient également être concernées. Autant de difficultés que les services de la Direction de la santé tentent déjà d'anticiper, sans connaître encore les modalités d'un éventuel service minimum aérien.



Et si la mobilisation reste relativement stable, c'est désormais sa durée qui inquiète. Karine Vannes rappelle qu'elle reconnaît le droit de grève, mais redoute les conséquences pour les personnels restés en poste : “Moi, j'ai peur que mes équipes s'épuisent beaucoup. [...] Je ne sais pas combien de temps elles vont tenir.” Avec près d'un agent sur cinq mobilisé, la continuité des soins repose en effet sur des équipes dont la charge de travail risque de s'alourdir à mesure que le conflit se prolonge.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 21 Octobre 2026 à 18:18 | Lu 342 fois



