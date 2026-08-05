

Grève chez French bee : la direction persiste et signe pour ne pas négocier

Paris, le 2 septembre 2026 - La grève au sein de la compagnie aérienne French bee s'est enlisée mercredi, la direction affirmant dans un communiqué qu'elle souhaitait la fin du conflit avant de négocier, et les syndicats ne voyant “aucune avancée”.



La grève des hôtesses de l'air et stewards de French bee, qui a démarré le 27 août, porte sur la “dégradation continue des conditions de travail” et sur les salaires.



Les syndicats avaient rapporté à la presse que dès le début du conflit, la direction avait posé comme préalable à toute négociation l'arrêt de cette grève.



La direction l'a redit dans un communiqué. “French bee demeure pleinement disponible pour reprendre les échanges dans un cadre serein et hors pression sociale”, a-t-elle écrit.



Interrogé par l'AFP sur le déroulement de la grève, le représentant syndical SNPNC-FO, Arnaud Neyt, a regretté n'avoir “aucune avancée concrète à signaler”.



“La direction maintient sa position : elle indique vouloir reprendre le dialogue social une fois le mouvement terminé, mais sans avoir pris, à notre connaissance, le moindre engagement sur le contenu, le calendrier ou les mesures qui pourraient faire l'objet de ces négociations”, a-t-il souligné.



French bee a par ailleurs mis en avant son “nouvel outil de gestion des plannings”, qui “sera déployé à compter du mois de novembre auprès des personnels navigants commerciaux”.



“Cette nouvelle solution offrira une meilleure visibilité sur les programmes de vol, davantage d'autonomie dans la gestion des plannings ainsi que de nouvelles fonctionnalités destinées à fluidifier l'organisation quotidienne des équipages”, a souligné la direction.



Ce nouvel outil “ne constitue pas une réponse au mouvement actuel” et “dans sa version actuelle, il n'apporte pas de réelle facilité supplémentaire de planification pour les PNC”, a répondu le représentant syndical.



Arnaud Neyt a déploré que “les différentes communications de la direction se concentrent essentiellement sur la question des plannings et passent systématiquement sous silence nos revendications salariales”.



French bee ne communique pas sur les perturbations ou annulations de vols, sinon auprès des voyageurs concernés.



Cette compagnie, dotée d'une flotte de six Airbus A350, est une filiale de groupe Dubreuil, conglomérat familial qui, dans le transport aérien, détient également Air Caraïbes. Elle offre un modèle peu habituel, les voyages à bas coût entre Paris-Orly et des destinations long-courrier (Amérique du Nord, océan Indien et Tahiti).

Rédigé par AFP le Mercredi 2 Septembre 2026 à 19:24 | Lu 316 fois



