Grève au CHPF malgré des négociations avancées

Tahiti le 18 janvier 2023 - L’intersyndicale du CHPF s’est concertée avec le gouvernement mercredi pour trouver un compromis sur le budget du CHPF. Malgré des avancées effectuées entre les deux parties, le CHPF rentrera en grève jeudi matin. “Nous voulons prendre le temps de concerter les membres du centre hospitalier pour revenir sur ce qui a été dit aujourd’hui”, déclarait mercredi soir Mireille Duval, secrétaire général du syndicat majoritaire du CHPF, au sortir de la réunion. Le gouvernement et les différents syndicats devront établir un protocole d’accord dans les prochains jours.



L’intersyndicale du CHPF a passé la journée de mercredi à la présidence pour tenter d’établir une entente avec le gouvernement au sujet du budget de l’hôpital. Au sortir de la réunion à 19h30, Jacques Raynal, ministre de la Santé, a affirmé que “les discussions sur les trois points du préavis étaient complètes et en accord avec la demande des responsables syndicaux”. “On a réglé la question du budget de l’hôpital”, a-t-il affirmé. Malgré tout, l’intersyndicale désire se retourner vers ses membres pour discuter des points abordés durant la journée. “On veut jouer la transparence avec les membres de l’hôpital. Ce sont eux qui décideront de la suite”, a expliqué Mireille Duval secrétaire générale du syndicat SPCHDT CSTP-FO, majoritaire au CHPF. Conséquence, le préavis arrive à échéance, et le CHPF entre en grève à compter de mercredi minuit. Une marche est organisée par l’intersyndicale jeudi matin à 8h30, de l’hôpital jusqu’à la présidence.

Dans l’attente d’un protocole de fin de conflit Par la suite, l’intersyndicale devra proposer au gouvernement un protocole de fin de conflit, dans le but de signer la fin de la grève. “On a quand même bien entendu toutes les propositions et solutions sur chaque point”, affirme Mireille Duval. Selon le ministre de la Santé, “nous devrions être satisfaits de ce protocole, car nous sommes rentrés dans les plus fins détails avec les représentants syndicaux. Autant sur le plan budgétaire, sur le plan des ressources humaines et sur le plan de la pénibilité”. “Les syndicats avaient besoin de savoir, exactement, quelle était la structure budgétaire qui allait être mise en place, et savoir si les années 2024/2025 seraient pérennisées, et c’est le cas”, a ajouté le ministre de la Santé. Les deux derniers points du préavis de grève seront étudiés jeudi par le gouvernement et l’intersyndicale. “Ces deux points sont techniques, mais il existe des solutions. Il faut qu’on étudie les termes que l’on va employer dans le protocole d’accord”, a spécifié Jacques Raynal.

Dotation de 2,4 milliards pour le CHPF Mercredi matin, à l’issue de la première partie de la réunion, les deux ministres avaient annoncé l’examen d’un collectif budgétaire à l’assemblée le 23 février prochain. Collectif budgétaire qui devrait permettre de “combler tous les déficits de l’hôpital, et d’abonder le budget de l’établissement”, précisait le ministre de la Santé. Le ministre des Finances a expliqué que cette dotation “exceptionnelle” pèsera 2,4 milliards.



Article de Guillaume Marchal et Vaite Urarii-Pambrun

Rédigé par Guillaume Marchal le Mercredi 18 Janvier 2023 à 21:07 | Lu 181 fois