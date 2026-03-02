Grève à l'OPT : 32 agences Fare Rata restent fermées

Tahiti, le 11 mars 2026. Le mouvement social se poursuit à l'OPT et dans ses filiales. L'OPT fait le point sur la situation des bureaux de poste de Polynésie française.
Sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, la situation des agences de Fare Rata reste très perturbée. Sur les 62 bureaux de poste recensés, 30 agences sont ouvertes, soit 48,4 % du réseau, tandis que 32 restent fermées, représentant 51,6 % des établissements.
Dans les Îles du Vent, plusieurs bureaux demeurent accessibles au public, notamment à Papara, Paea, Punaauia, Faa'a, Pirae ou encore Taravao, parfois avec une fermeture temporaire entre 12 h et 13 h. En revanche, plusieurs agences restent fermées, notamment à Arue, Mahina ou encore Papeari. À Papeete, le bureau principal demeure fermé au public, mais le service arrière continue d’assurer la distribution des lettres recommandées.
Dans les autres archipels, la situation est contrastée : certaines agences restent ouvertes, comme à Rapa, Tubuai, Raivavae ou encore dans plusieurs communes des Tuamotu. À l’inverse, l’ensemble des agences des Îles Sous-le-Vent mentionnées dans ce bilan restent fermées, tout comme la majorité de celles des Îles Marquises.
Au total, un peu plus de la moitié du réseau postal polynésien demeure donc fermé pour la journée.
La population est appelé "à consulter régulièrement les informations publiées sur les canaux officiels de Fare Rata (réseaux sociaux et site internet, www.farerata.pf ) afin de connaître l’état d’ouverture des agences", selon la direction du groupe OPT.
