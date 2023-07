Grève : ATN affrète un vol Air Calin

Tahiti, le 7 juillet 2023 - La grève s'enlise à Air Tahiti Nui qui indique mettre tout en œuvre pour réduire au maximum les difficultés causées par l'annulation de certains vols dans le cadre du mouvement de grève des personnels navigants commerciaux. Un appareil Air Calin fera une rotation supplémentaire ce week-end pour que les clients bloqués à Tahiti puissent poursuivre, via Auckland, leur voyage à destination.



Ce vendredi, les discussions sont toujours au point mort entre la direction d'ATN et les personnels navigants en grève. Malgré une rencontre de près de quatre heures, aucun accord n'a été trouvé, le patron de la CSIP, Cyril Legayic, ayant évoqué des augmentations "dérisoires". De son côté, le Pd-g de la compagnie, Michel Monvoisin entend consulter son actionnaire principal, autrement dit le Pays, pour savoir précisément de quelle marge de négociation il dispose.



En attendant, il faut bien s'organiser en cette période de grandes vacances scolaires où tous les vols sont pleins. Si plusieurs des rotations prévues au départ de Tahiti ces derniers jours ont pu être opérées, un certain nombre de passagers reste malheureusement bloqué, déplore la compagnie dans un communiqué. Un appareil Air Calin est affrété ce week-end pour acheminer les passagers depuis Auckland vers Tahiti, et inversement. De son côté, la sélection tahitienne de judo a finalement pu partir en Nouvelle-Zélande ce vendredi matin pour leur compétition internationale. Depuis mardi zéro heure, plus d'une centaine de PNC sur les 257 que compte la compagnie sont en grève.



SD et JB